Ihr Studium für die digitalisierte Zukunft!

Mit Data Science and Business Analytics* sowie IT Security bildet die FH St. Pölten Expertinnen und Experten für die fortschreitende Digitalisierung aus.

Neue Ausbildung zu Data Science

Als eines der ersten Bachelorstudien im Bereich der Data Science startet Data Science and Business Analytics* im Herbst 2018 erstmals an der FH St. Pölten. Der technische Studiengang vermittelt branchenunabhängige Kompetenzen im Bereich des Datenmanagements, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern: Im Gesundheitsbereich etwa ermöglichen Daten neue Behandlungs- und Diagnoseverfahren und im Marketingbereich wird Data Science angewandt, um z.B. Kundenbedürfnisse besser adressieren zu können.

Das praxisnahe Studium lehrt, wie Daten in eine wertvolle Ressource umgewandelt werden, um datengetriebene Entscheidungen und neue Innovationen zu ermöglichen. Neben statistischen und technischen Fähigkeiten werden auch Praxis- und Anwendungswissen sowie Inhalte aus den Bereichen Wirtschaft, Recht und Ethik gelehrt. Das Studium besteht aus den vier Schwerpunkten Data Science, Informatik, Wirtschaft und Recht sowie ein Wahlmodul in einer wählbaren Branche (z.B. Marketing, Gesundheit, Produktion, etc.) und garantiert so eine breite interdisziplinäre Ausbildung. Nach sechs Semestern – Vollzeit organisiert – schließen die Absolventinnen und Absolventen mit dem Titel Bachelor of Science in Engineering (BSc) ab.

ExpertInnen für IT Security

Computerviren, Hacking, Datenverluste aber auch Webattacken stellen eine massive Bedrohung für die IT-Infrastruktur eines Unternehmens dar. Hier entsteht daher ein großer Markt für ExpertInnen, die sowohl die technischen Kenntnisse für einen sicheren IT-Betrieb beherrschen, als auch mit Management-Aufgaben vertraut sind.

Das Bachelorstudium IT Security legt großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung – von IT-Betrieb über Netzwerktechnik und Sicherheitstechnologien bis hin zu Sicherheitsmanagement und Organisation – und macht Absolventinnen und Absolventen zu besonders gefragten Expertinnen und Experten am Arbeitsmarkt.

Der praxisorientierte Studiengang wird sowohl Vollzeit als auch berufsbegleitend organisiert angeboten und unterstützt damit die Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie. Studierende erlangen in sechs bzw. sieben Semestern – je nach Organisationsform – den Abschluss Bachelor of Science in Engineering (BSc). Dabei setzt die FH St. Pölten auf innovative Lehrmethoden, wie etwa Blockunterricht, oder die Vermittlung von Inhalten auf Basis fiktiver Kriminalfälle, die in einem vorgegebenen Zeitraum gelöst werden müssen.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen kooperierenden Unternehmen, dem Institut für IT Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten und dem Studiengang wird eine exzellente praxisorientierte Ausbildung gewährleistet – Studierende haben zudem die Möglichkeit, im Rahmen von Forschungsprojekten aktiv am Institut mitzuarbeiten.

open.day: 09.03.2018 Nähere Informationen zu den Studiengängen und Bewerbungsfristen: www.fhstp.ac.at/dis

*vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria