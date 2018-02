TV- und Radiotipps für Dienstag, 20. Februar

Hitlers Angst und Görings Lederhose, Schweine in Gefahr, Universum: Im Reich der Kälte, 2 Minuten, 2 Millionen, Willkommen Österreich, 3 Herzen, Denn zum Küssen sind sie da

SWITCH LIST

18.30 MAGAZIN

Konkret: Fastenzeit – der "große Verzicht" Viele Menschen nehmen die Fastenzeit zum Anlass, um mit dem Abnehmen anzufangen oder auf andere Dinge des täglichen Lebens eine Zeitlang zu verzichten. Worauf beim Fasten zu achten ist und wie man diese Zeit des Verzichts erfolgreich durchhält, darüber berichten Harald Bohrer und Jana Herunter. 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Schweine in Gefahr – Wie Europa mit der Seuche umgeht Malgorzata Bruczynska ist Veterinärinspektorin in einer Kleinstadt südlich von Warschau. Dort ist die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Nun kämpft sie gemeinsam mit dem polnischen Militär gegen die Ausbreitung der Seuche. In Deutschland herrscht schon seit Wochen Alarmbereitschaft, dabei ist die Seuche noch 300 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Im Reich der Kälte – Tierische Überlebenskünstler Die Doku von Sally Thompson besucht jene tierischen Überlebenskünstler, die ein Symbol des arktischen Winters sind, darunter Rentier, Wolf, Polarfuchs oder Moschusochse. Um an den kältesten Orten der Welt überleben zu können, haben sie teils listige Strategien entwickelt und sich mit der Zeit perfekt an ihre Umgebung angepasst. Bis 21.05, ORF 2

foto: orf/bbc/steven kazlowski

20.15 START-UP-SHOW

2 Minuten, 2 Millionen Projekte, die in der aktuellen Ausgabe der Show um einen Investmentzuschlag kämpfen: nachhaltige Slipeinlagen aus Biobaumwolle, Natur-Cola ohne Zusatzstoffe und künstliche Aromen, Gitarren-App Fretello. Bis 22.25, Puls 4

21.50 DOKUMENTATION

Kinderhandel – Mitten in Europa Die Ware Kind wird weltweit hoch gehandelt, auch in Europa: minderjährige Mädchen und Jungen, die sexuell ausgebeutet oder zum Betteln und Stehlen gezwungen werden. Sie kommen aus Osteuropa, Afrika, aber auch aus Deutschland und Frankreich. Die Dokumentation begibt sich auf die Spuren der Menschenhändler. Bis 22.50, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind Sängerin Nena und Vorstadtweiber-Neuzugang Thomas Stipsits. Bis 22.50, ORF 1

22.05 LIEBESWIRREN

3 Herzen (3 coeurs, B/F/D 2014, Benoît Jacquot) Steuerprüfer Marc verknallt sich in der Provence in Sylvie. Sie verabreden ein Treffen in Paris, das er aber wegen eines Herzinfarkts verpasst. Er sucht sie, aber sie ist nach Amerika ausgewandert. Marc verliebt sich wieder, heiratet Sophie. Und findet heraus, dass Sophie die Schwester von Sylvie ist. Liebesdrama mit Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Benoît Poelvoorde. Bis 23.50, Servus TV

foto: thierry valletoux

22.25 THRILLER

Denn zum Küssen sind sie da (Kiss the Girls, USA 1997, Gary Fleder) Polizeipsychologe Alex Cross (Morgan Freeman) lässt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Aber dann verschwindet seine Nichte Naomi spurlos. Er fährt nach Durham, dort wurde sie zum letzten Mal gesehen. Naomi ist das siebte Mädchen, das verschwunden ist, zwei wurden tot aufgefunden. Gemeinsam mit der Ärztin Kate macht sich Alex auf Tätersuche. Spannend. Bis 00.40, ATV 2

22.25 DOKUMENTATION

Hitlers Angst und Görings Lederhose Die Doku von Christian Rathner behandelt regimekritische Flüsterwitze, die in der Nazi-Zeit kursierten. Erzählt und interpretiert werden sie vom Kabarettisten Alfred Dorfer. Bis 23.15, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Christoph Schönborn – 20 Jahre Kardinal Er stammt aus einem Adelsgeschlecht und wurde Bettelmönch: 1995 trat der Dominikaner P. Christoph Schönborn sein neues Amt als Erzbischof von Wien an, in Zeiten der Krise um seinen Vorgänger Kardinal Hans Hermann Groër. Vor 20 Jahren wurde er Kardinal. Der Ordensmann Schönborn erwies sich bald als kirchlicher Krisenmanager. Bis 23.10, ORF 2

22.55 WISSEN

Science Busters: Black Beauties – Die schönsten schwarzen Löcher des Universums Ronald Mallett, Professor für Theoretische Physik an der University of Connecticut, erklärt, was passiert, wenn zwei rotierenden Schwarzen Löchern schwindlig wird und warum Sponge-Bob ein terroristischer Schläfer ist. Bis 23.30, ORF 1

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Salicelle Rap Der Film berichtet über die Arbeit von Pater Don Ciro in dem gefährlichen Camorra-Viertel Le Salicelle in der Nähe von Neapel. Sein Engagement gegenüber vier Jugendlichen steht im Vordergrund: Luca und Toni sind aufmüpfige Rapper, Giuseppe studiert im Priesterseminar, und Antonio scheint in die Kriminalität abzurutschen. Bis 0.10, ORF 2