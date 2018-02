Kanadischer und deutscher Zweierbob teilen sich Gold

Bob Österreich II mit Maier und Sammer beendeten Bewerb als Achte

Alpensia Pyeongchang – Benjamin Maier/Markus Sammer haben den olympischen Zweierbob-Bewerb am Montag auf dem achten Rang beendet. Den Tirolern fehlten im Eiskanal von Alpensia schließlich 0,90 Sekunden auf die zeitgleichen Olympiasieger Justin Kripps/Alexander Kopacz (CAN) und Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER). Bronze ging an die Letten Oskars Melbardis/Janis Strenga (+0,05).

Österreichs zweiter Bob Markus Treichl/Kilian Walch kam auf den 15. Gesamtrang (1,70). (APA; 19.2.2018)

Zweierbob, Herren – Endstand nach 4 Läufen:

1. Justin Kripps/Alexander Kopacz (CAN) 3:16,86 Min. (49,10 Sek./49,39/49,09/49,28) und Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER) 3:16,86 (49,22/49,46/48,96/49,22)



3. Oskars Melbardis/Janis Strenga (LAT) +0,05 Sek. (49,08/49,54/49,08/49,21)



4. Nico Walther/Christian Poser (GER) 0,20 (49,12/49,27/49,32/49,35)



5. Johannes Lochner/Christopher Weber (GER) 0,28 (49,24/49,34/49,09/49,47)



6. Won Yunjong/Seo Youngwoo (KOR) 0,54 (49,50/49,39/49,15/49,36)



7. Nick Poloniato/Jesse Lumsden (CAN) 0,88 (49,48/49,48/49,33/49,45)



8. Benjamin Maier/Markus Sammer (AUT) 0,90 (49,41/49,47/49,32/49,56)



9. Oskars Kibermanis/Matiss Miknis (LAT) 0,94 (49,21/49,57/49,32/49,70)



10. Chris Spring/Lascelles Brown (CAN) 1,38 (49,38/49,58/49,56/49,72)



Weiter:

15. Markus Treichl/Kilian Walch (AUT) 1,70 (49,67/49,67/49,56/49,66).