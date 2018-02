Die lange Nacht der Unternehmen 2017 – und ich war dabei. Mein Fazit vorweg: Zwei Arbeitgeber, zwei Welten. Ja, es zahlt sich wirklich aus, sich schon vor der Bewerbung ein Bild von Unternehmen zu machen.

Als ich das erste Mal von der Langen Nacht der Unternehmen gehört habe, wusste ich noch nicht so recht, was ich davon halten sollte: Mit dem Bus nachts zu Unternehmen fahren und dort die Büros von innen sehen? Das kann extrem spannend sein! Oder gekünstelt und verkrampft…

Nach dem Motto "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", beschloss ich die Sache einfach auszuprobieren. Als Studentin in Wirtschaftsrecht/WU und Politikwissenschaften/Uni Wien erreichte mich die Einladung zur "Langen Nacht" sogar von beiden Unis – ein Omen? Die Wahl der richtigen "Line" war auf jeden Fall schnell getroffen – zwei "kleinere" Kanzleien wollte ich mir anschauen: Graf & Pitkowitz und Proksch & Partner.

Plötzlich war ich doch nervös

Und dann war er schon da, der Tag der Tage – und ich machte mich auf den Weg ins Rathaus. Angekommen fiel mir nur ein Wort ein: WOW! Das Ambiente im großen Saal des Rathauses war ehrlich beeindruckend. Und auch die Stimmung war extrem locker, Studierende und die MitarbeiterInnen von den Unternehmen mischten sich scheinbar bunt durcheinander. Durchatmen – ja, plötzlich war ich doch nervös. Wen sollte ich wie ansprechen?

Obwohl ich mir die Websites mehrerer Unternehmen angesehen hatte, wusste ich im Eifer des Gefechts nicht, wie ich mit den MitarbeiterInnen ins Gespräch kommen sollte. Ich war echt froh, dass es die Q&A Area gab. Auf den Tischen stand eine Frage, über die man sich austauschen konnte. Und plötzlich wurde es leicht. Ich landete bei einem Tisch mit dem Thema "Social Media im Bewerbungsprozess" – spannend. Es war sehr interessant, die Meinungen der Unternehmen, aber auch die der anderen Studierenden zu hören.

foto: uniport

Wandertagsfeeling

Durch die Q&A Area gut im Smalltalk aufgewärmt, freute ich mich nun richtig darauf, zu den Unternehmen zu gehen. Wie es wohl in den Kanzleien aussehen wird? Gibt es Großraumbüros oder doch kleine Zimmer? Wie ist der Dresscode? Ist die Stimmung locker oder distanziert?

Um Punkt 5 ging es los. Schade, die erste Station "Graf & Pitkowitz" befand sich in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und so gingen wir zu Fuß – dabei hatte ich mich so auf den viel beworbenen Shuttlebus gefreut. Aber das Feeling, wie eine Wandertagsklasse den ersten Bezirk zu durchqueren, war auch witzig, vor allem da unter den rund 40 "Mitreisenden" einige mir bekannte Gesichter waren– zu zweit macht das Wandern ja bekanntlich mehr Spaß.

foto: uniport

Nachts in der Bibliothek

Dann waren wir auch schon bei Graf & Pitkowitz – ein Altstadt-Haus mit tollem breiten Aufgang, hohen Decken, Stuck, Flügeltüren. Und natürlich mit moderner Kunst an den Wänden. Kurzes Warten und dann: ein junger Anwalt erzählte uns in einer Art "Q&A-Session" über seinen Alltag und über die einzelnen Teams und Schwerpunkte der Kanzlei. Auch die Schattenseiten wie Arbeitszeiten oder Einsatzpensum wurden angesprochen. Ich war positiv überrascht, wie offen der Einblick in die Kanzlei war. Das Ganze fühlte sich sehr lebendig, ehrlich und überhaupt nicht einstudiert an.

Im Anschluss an das Gruppengespräch ging es zu Buffet und Networking in die Bibliothek. Schnell kam ich ins Plaudern mit einer Anwältin, die mir von ihrem Jobeinstieg erzählte. Ich hätte vorher nie gedacht, wie leicht es mir fallen würde, einen Gesprächsstoff zu finden. Und wie schnell die Zeit verfliegen würde. Doch unser Guide, der uns den ganzen Abend begleitete, hielt uns an zum Bus zu gehen – wir hätten wohl schon 15 Minuten Verspätung für den nächsten Stopp.

Der Bus kommt – YEAH!

foto: uniport

Draußen angekommen hörte ich meine Mitreisenden schon laut schreien "Yeah". Da war er, der Bus – und was für einer: ein Doppeldecker-Sightseeing-Bus. Wirklich "Yeah!", wirklich eine Überraschung. Die Fahrt an sich war auch extrem entspannt und lustig: Im Bus saß ich inmitten einer Gruppe von Studierenden, die schon zum zweiten Mal an der Langen Nacht der Unternehmen teilnahm. Stammgäste quasi. Sie waren im letzten Jahr so begeistert, dass sie heuer ihre Eindrücke noch einmal schärfen wollten.

Next Stop: Proksch & Partner

Zweiter Arbeitgeber, zweite Arbeitswelt. Im Vorfeld der Langen Nacht der Unternehmen habe ich mir ja oft die Frage gestellt, ob es in verschiedenen Unternehmen wirklich so unterschiedlich zugehen könnte. Jetzt weiß ich es: ja!

Aber von vorne: Wir stoppten gegenüber des Intercontinentals und über einen Hofeingang ging es in den zweiten Stock eines eher unscheinbaren Hauses. Und dann die Überraschung: "complete open doors" bei Proksch & Partner. Die gesamte Kanzlei war für uns offen, wir durften uns in allen Räumen umsehen, am "Chefsessel" sitzen, den Kaffee aus der Kaffeeküche probieren und wirklich "Arbeitsfeeling" erleben – nur die Akten waren logischerweise tabu. Es gab keinen Vortrag, keine Führung, kein striktes Programm – stattdessen einfach lockeres und ungezwungenes Unterhalten. Alle MitarbeiterInnen waren da – studentische MitarbeiterInnen, PartnerInnen, RechtsanwältInnen und KonzipientInnen – alle auf Augenhöhe und offen für unsere Fragen. Schnell kam ich mit einer Praktikantin ins Gespräch, die so voller Begeisterung von ihrer Arbeit erzählte, dass ich mich plötzlich richtig auf meine Arbeitsrecht-Vorlesung am nächsten Tag freute.

foto: uniport

Auch hier verging die Zeit wieder viel zu schnell. Unser Guide brachte uns zum Bus zurück und dieser uns zum Clubbing. Einige MitarbeiterInnen von Proksch & Partner wollten auch noch in den Volksgarten nachkommen um weiter zu plaudern. Witzig den Abend auf diese Weise ausklingen zu lassen.

Zwei Arbeitgeber. Zwei Welten.

Das war sie also, die Lange Nacht der Unternehmen. Wusste ich am Anfang nicht so recht, was ich von dem Event halten sollte, so weiß ich es jetzt umso besser: Ja, Büros, Unternehmen, Arbeitgeber sind extrem verschieden. Um zu wissen, wo man arbeiten möchte, sollte man sich wirklich selbst ein Bild davon machen. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ich für meinen Teil habe ein gutes Gespür bekommen, wo meine Karrierereise hingehen könnte – und ich danke Graf & Pitkowitz und Proksch & Partner, dass sie so "echt" waren und uns ohne "Show" ihren Arbeitsalltag gezeigt haben.