"Tomb Raider": Es gibt nun eine Lara-Croft-Barbie-Puppe

Im Zuge des anstehenden Kinofilms bringt Mattel eine Figur mit Ausrüstung

Mattel bringt im Zuge des anstehenden "Tomb Raider"-Kinofilms eine "Lara Croft"-Barbiepuppe. 29,99 Dollar kostet diese im Vorverkauf und ist der Lara des "Tomb Raider"-Reboots aus dem Jahr 2013 nachempfunden, wie das Gaming-Medium Kotaku schreibt.

mattel Die Lara-Croft-Barbiepuppe kommt mit Ausrüstung und Echtheitszertifikat.

Ausrüstung und Zertifikat

Die Puppe kommt mit einer Vielzahl an Ausrüstungen, darunter eine Karte, eine Hacke, ein Journal und einen Aufsteller für die Figur. Damit man auch sicher gehen kann, dass man sich kein Fake gekauft hat, gibt es von Mattel auch ein Echtheitszertifikat.

Kinostart im März

Der "Tomb Raider"-Kinofilm startet am 15. März in den heimischen Kinos. Gespielt wird Lara Croft von der Schwedin Alicia Vikander. Zuletzt war die Actionspiel-Figur im Jahr 2001 in den Kinosälen zu sehen – damals wurde sie von Angelina Jolie dargestellt. (red, 19.02.2018)