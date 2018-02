Lorentzen gewinnt Eisschnelllauf über 500 m

Norweger setzt sich eine Hundertstel vor Cha Min-kyu aus Südkorea durch

Pyeongchang – Der Norweger Havard Lorentzen hat sich bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am Montag in 34,41 Sekunden den Sieg im Eisschnelllauf über 500 Meter gesichert. Silber ging mit einer hundertstel Sekunde Rückstand an Cha Min-kyu aus Südkorea, Bronze holte der Chinese Gao Tingyu (+0,24).

Für Norwegen war es die erste Goldmedaille im Eisschnelllauf bei diesen Winterspielen. Die Niederländer, die in acht Eisschnelllauf-Entscheidungen bereits sechs Goldene holten, gingen im Sprint leer aus. Ronald Mulder wurde als bester Niederländer nur Siebenter. (APA; 19.2.2018)