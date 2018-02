Montagsfrage: Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Geld allein macht zwar nicht glücklich, aber es beruhigt im Allgemeinen. Der vorsichtige Blick aufs Konto lässt so manchen in leicht depressiver Stimmung zurück, ein paar Euro mehr würden für einen besseren Schlaf sorgen. Doch gibt es eine Idealsumme an finanziellen Mitteln, die man im Kopf hat? Wie viel Geld am Konto wäre die persönliche Traumvorstellung? Reichen ein paar hundert Euro mehr im Monat? Soll es ein Lottogewinn mit anschließendem verschwenderischem Luxus sein? Oder haben Sie ein realistisches Ziel vor Augen?

Max Frisch formuliert in seinem Buch "Fragebogen" dazu folgende Frage:

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (aan, 26.2.2018)