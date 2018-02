Kick-off und Check-in im Wiener Rathaus

Im Rathaus starten FirmenvertreterInnen wie auch StudentInnen bzw. AbsolventInnen mit dem Check-in und dem Networking für die Lange Nacht der Unternehmen. Die TeilnehmerInnen können sich mit spannenden UnternehmensvertreterInnen schon vorab vernetzen und Wissenswertes als Zuhörer der informativen Bühnenperformances erfahren.

Ausgangspunkt der Langen Nacht der Unternehmen ist das Wiener Rathaus. Im großen Festsaal stimmen sich FirmenvertreterInnen wie auch StudentInnen und AbsolventInnen auf die Inhouse-Events ein. Zu Beginn ab 14.30 Uhr steht für die TeilnehmerInnen der Check-in, d.h. im Zwischengeschoß unter dem großen Festsaal geben die TeilnehmerInnen bekannt, bei welcher Shuttle-Line sie sich im Vorfeld angemeldet haben, um ihre Eintrittsbänder zu erhalten. Damit ist jede/r TeilnehmerIn offiziell registriert und berechtigt, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr in den dazugehörigen Shuttle-Bus zu steigen.

Q&A-Area

Nach dem Check-in können sich die TeilnehmerInnen im großen Festsaal in der sogenannten "Q&A-Area" bereits mit spannenden UnternehmensvertreterInnen vernetzen – entweder mit VertreterInnen der Firmen, die man auch bei den Inhouse-Events kennenlernen wird oder mit VertreterInnen von Firmen, die man nur in der Q&A-Area näher "beschnuppern" möchte, da man eine andere Shuttle-Line gewählt hat. An den mit Firmenlogo gebrandeten Stehtischen beantworten die UnternehmensvertreterInnen gerne alle Fragen.

Bühnenprogramm

Ab 15.15 Uhr gibt’s Wissenswertes als Zuhörer der informativen Bühnenperformances – hier das Bühnenprogramm im Überblick:

15.15-15.30 Uhr: Eröffnung Stadträtin Mag.a Renate Brauner und Event-Einführung durch MMag. Bernhard Wundsam, Uniport Karriereservice Universität Wien, und Mag.a Ursula Axmann, ZBP WU Career Center (beide Veranstalter)





15.30-16.00 Uhr: "Wie gestalte ich meinen Bewerbungsprozess erfolgreich und welche Bedeutung haben dabei meine Bewerbungsunterlagen?" Mag. Christine Leitl, Uniport Karriereservice Universität Wien, sowie Mag. Georg Kubina, ZBP WU Career Center





16.00-16.30 Uhr: Diskussion zum Thema "Digitalisierung als Innovationsmotor" – Moderation Karin Bauer, Der Standard, mit Roland Trnik, Geschäftsführer Spinnwerk, und Mag. Gerhard Hirczi, Geschäftsführer Wirtschaftsagentur Wien

Branded Areas / Jobwall

Die Main Partner der Langen Nacht der Unternehmen – Accenture, BDO und Hofer – haben im großen Festsaal genauso wie die Stadt Wien eigene Branded Areas und informieren über offene Jobs und Karriereperspektiven. Topaktuelle Stelleninserate wie Praktika, Traineeships oder andere Einstiegspositionen können der umfangreichen Jobwall entnommen werden.

Transfer in die Unternehmen

Nach Ende des Vorprogramms im großen Festsaal um ungefähr 16.30/16.45 Uhr erfolgt der Transfer zu den Shuttle-Bussen, damit pünktlich um 17.00 Uhr alle 20 Busse zu den Unternehmen abfahren können.

Überblick: wann, was?

Hier finden Sie das Programm der Langen Nacht der Unternehmen noch einmal im Überblick: