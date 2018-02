Historischer Kalender – 23. Februar

1848 – In Frankreich bricht die "Februarrevolution" gegen den seit 1830 regieren "Bürgerkönig" Louis-Philippe von Orleans aus, der einen Tag später abdanken muss. (Ausrufung der Zweiten Republik, die bereits 1852 dem Zweiten Kaiserreich unter Napoleon III. weichen muss).

1893 – Der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel erhält ein Patent auf den nach ihm benannten Motor.

1918 – Leo Trotzki gründet in Russland die "Rote Armee".

1918 – Die Petrograder Regierung erklärt sich bereit, den Separatfrieden unter den Bedingungen zu unterzeichnen, die von den Mittelmächten in Brest-Litowsk diktiert wurden.

1933 – Japan beginnt mit der Besetzung chinesischen Territoriums nördlich der Chinesischen Mauer.

1938 – Einer der Neffen von Donald Duck erscheint zum ersten Mal in einem daily strip. Ab dem 26. April sind alle drei Comicfiguren von Walt Disney in den Geschichten präsent. Die Originalnamen von Tick, Trick und Track sind Hewey, Dewey and Louie.

1948 – Regierungskrise in der Tschechoslowakei: Das kommunistische Innenministerium gibt die Aufdeckung einer "Verschwörung" der linksliberalen Volkssozialisten (Benes-Partei) bekannt.

1948 – In einem Rundschreiben des Mailänder Erzbischofs Kardinal Ildefonso Schuster wird der Ausschluss der Kommunisten vom kirchlichen Leben und vom Empfang der Sakramente bekannt gegeben. Die KPI spricht von einem "Keulenschlag aus dem Hinterhalt" und kritisiert, dass damit Millionen von Italienern das religiöse Begräbnis verweigert werde.

1993 – Unterzeichnung der Verträge für die Überplattung der Donauuferautobahn (A 22) in Wien. Mit dem Bau der "Donau-City" entsteht ein neues zweites Stadtzentrum in der Nähe der UNO-City.

1998 – UNO-Generalsekretär Kofi Annan und der stellvertretende irakische Ministerpräsident Tarik Aziz unterzeichnen in Bagdad ein Abkommen über UN-Waffenkontrollen zur Beilegung einer neuen Irak-Krise.

Geburtstage:

Mayer Amschel Rothschild, dt. Bankier (1743-1812)

John Augustus Sutter, amerik./schweiz. Kolonisator (1803-1880)

Antonio Fontanesi, ital. Maler (1818-1882)

Franz von Stuck, dt. Maler u. Bildhauer (1863-1928)

Karl Jaspers, dt. Philosoph/Existentialist (1883-1969)

Josef Capek, tschech. Maler (1883-1945)

Jiri Menzel, tschech. Filmregisseur (1938- )

Andrea Sawatzki, dt. Filmschauspielerin (1963- )

Todestage:

Svatopluk Cech, tschech. Dichter (1846-1908)

Fannie Hurst, US-Schriftstellerin (1889-1968)

Sir Adrian Boult, brit. Dirigent (1889-1983)

Dickinson Woodruff Richards, US-Physiologe (1895-1973)

Marcel Prawy (eigtl. M. Horace Frydmann Ritter von Prawy), öst. Musikschriftsteller, Dramaturg und Musikpädagoge (1911-2003)

