Microsoft wirft Windows-Blog aus dem Store

Sieht Verstoß gegen die eigenen Markenrechte – Auch andere Windows-Blogs zittern

Der Name Windows ist untrennbar mit Microsoft verbunden – daran wird zumindest in der IT-Welt kaum jemand zweifeln. Und doch sieht sich der Softwarehersteller nun dazu veranlasst, gegen die Verwendung dieses Begriffs durch Dritte vorzugehen.

Marke

Microsoft hat die App des deutschen News-Blogs Windows Area aus seinem App Store entfernt. Grund dafür: Das Unternehmen sieht im Namen des Blogs einen Verstoß gegen die eigenen Rechte an der Marke Windows. Diesem Schritt war ein Anwaltsschreiben vorangegangen, in dem Microsoft die Blogger zur Änderung des Namens innerhalb eines Arbeitstages auffordern. Eine weitere Woche später folgte nun die Löschung.

Reaktion

Bei Windows Area zeigt man sich ob dieses Schritts empört: "Microsoft interessiert nicht die Bohne, ob ein Entwickler Jahre daran gearbeitet hat, deren Vision der universellen Windows-Plattform mitzutragen in Form einer App, die für Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox, Hololens und Surface Hub optimiert ist. Und das, obwohl es wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Microsoft ist es vollkommen egal, dass wir deren Plattform besser mit Apps unterstützen als sie selbst."

Auch wenn Microsoft durchaus zurecht auf sein Markenrecht pochen kann, verblüfft doch die rabiate Durchsetzung. Immerhin ist es in der IT-Welt absolut gebräuchlich, dass sich Blogs nach dem Produkt, das sie behandeln, benennen.

Nicht alleine

Neben Windows Area droht übrigens noch einem zweiten deutschen Blog der Rauswurf aus dem Microsoft Store: Bei Dr. Windows hat man nämlich in der Vorwoche ebenfalls ein ähnliches Schreiben erhalten. Was die beiden eint: Sie bieten ihre Apps bereits seit mehr als fünf Jahren an, Microsoft hat sich also mit seiner Durchsetzung des eigenen Markenrechts also ganz schön Zeit gelassen. Als Reaktion auf die Anwaltsschreiben hatten übrigens beide Blogs ihre App aus der US-Ausgabe des Microsoft Stores zurückgezogen, dies war dem Unternehmen aber offenbar nicht genug. (19.2.2018)