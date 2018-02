Nach Zugunglück in Niklasdorf: Schadenshöhe noch nicht absehbar

Getötete Frau obduziert – Starb durch mehrere Verletzungen, Ursache für Zusammenstoß weiter unklar

Leoben/Niklasdorf – Nach dem Zugunglück im obersteirischen Niklasdorf, bei dem am 12. Februar 28 Menschen verletzt und eine Frau getötet wurden, wird nach wie vor ermittelt. Die Schadenshöhe wurde seitens der ÖBB noch nicht beziffert, die Reparaturen sind in vollem Gange. Die Obduktion der getöteten Frau ist mittlerweile abgeschlossen, sie starb laut Staatsanwaltschaft Leoben an mehreren Verletzungen.

Die 58-jährige deutsche Staatsbürgerin, die das Unglück als einzige nicht überlebt hat, erlag laut gerichtsmedizinischem Gutachten ihren multiplen Verletzungen. "Ein natürlicher Tod ist auszuschließen", hob Carolin Weißenbacher, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leoben, auf APA-Anfrage den Unfalltod hervor.

Zahlreiche Spekulationen

Wie hoch der Schaden ist, der durch den Zusammenstoß des Fern- und des Regionalzuges ist, lässt sich laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger derzeit noch nicht genau sagen. Die Reparaturarbeiten sind jedenfalls in vollem Gange, derzeit fahren die Fern- und Nachtzüge wieder planmäßig.

Zum Stand der Ermittlungen gibt es nach wie vor kaum offizielle Auskünfte, dafür zahlreiche Spekulationen. Bisher konnte nur einer der beiden Lokführer kurz befragt werden, die Einvernahme des zweiten steht noch aus. (APA, 19.2.2018)