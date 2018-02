Teilen Sie Ihre Erfahrungen beim Unterschreiben der Volksbegehren

Die Server im Innenministerium dürften dem großen Andrang beim Unterzeichnen der Volksbegehren nicht standhalten. Stehen Sie in der Schlange – oder wurden Sie gar von den Behörden nach Hause geschickt?

Schnell, unkompliziert und niederschwellig. So soll das Unterschreiben von Volksbegehren sein, vor allem seit das auch per Handysignatur und Bürgerkarte möglich ist. Nicht so zurzeit. Aufgrund von Serverausfällen und anderen Pannen konnten viele Menschen die Volksbegehren noch nicht unterzeichnen – sowohl online als auch direkt bei den Behörden kam es zu Problemen. User "cosinus" schreibt im STANDARD-Forum, dass es in Wien-Margareten anscheinend auch heute wieder zu Problemen gekommen sei:

Bei User "PQS" in Kärnten hat es hingegen geklappt:

User "Continuum" wurde vom Gemeindeamt in Niederösterreich nach Hause geschickt, da es erneut zu Serverproblemen gekommen ist:

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in Vorarlberg hat es dann geklappt, schreibt User "SinH4":

Aus Linz berichtet Poster "Diversität" von Serverproblemen:

User "Monopoly mit Hut" erinnert daran, dass Server nur "selten Spitzenbelastungen abzufangen haben":

Unterschreiben für Volksbegehren: Ihre Erfahrungen?

Stehen oder standen Sie auf dem Amt Schlange? Nutzen Sie die Möglichkeit der Bürgerkarte und Handysignatur? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen beim Unterzeichnen der Volksbegehren! (haju, 19.2.2018)