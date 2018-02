Olympia 2018: Ihre bisherigen Highlights?

Skeleton, Biathlon, Super-G oder Eiskunstlauf – welcher Sport ist für die besten Momente der aktuellen Olympischen Spiele verantwortlich?

Livestreams am zweiten Arbeitsbildschirm, die Wiederholung der nächtlichen Wettkämpfe ansehen, bei Sportarten mitfiebern, von denen man nicht wusste, wie spannend sie sind. Sich mit den Athleten mitfreuen, die sich einen Stockerlplatz erkämpft haben, und mitleiden, wenn der Traum von der Medaille platzt – das sind die Olympischen Spiele. Und es gab durchaus schon zahlreiche Highlights: Gold für David Gleirscher, Matthias Mayer und Marcel Hirscher, Silber für Anna Veith nach langer Verletzungspause – nachdem sich Snowboarderin Ester Ledecka mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung an die Spitze gesetzt hat. Dieser User mahnt daher bei weiteren Bewerben zur Vorsicht:

Und nicht nur die Medaillen sorgen für denkwürdige Momente: Auch die pinken Herzhosen des norwegischen Curlingteams am Valentinstag werden in Erinnerung bleiben. Ebenso wie der Moment, in dem das deutsche Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot nach einer perfekten Kür vor Erleichterung am Eis zusammenbrechen, nachdem Gold nach einem Fehler im Kurzprogramm bereits in unerreichbare Ferne gerückt schien.

Die besten Olympia-Momente?

Wir stehen circa bei der Halbzeit, am 25. Februar gehen die 23. Olympischen Winterspiele zu Ende. Was waren Ihre bisherigen Highlights dieser Spiele? Für welchen Sport bleiben Sie bis spät in die Nacht wach? Auf welche kommenden Wettkämpfe freuen Sie sich besonders? (aan, 20.2.2018)