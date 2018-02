China festigt Position bei Shopping in Österreich

Mit 555 Euro lassen Touristen aus China im Durchschnitt mehr für Einkäufe im Urlaub springen als Gäste aus anderen Nationen

Wien – Österreichs Touristiker können sich nicht nur über steigende Ankunfts- und Nächtigungszahlen freuen, auch Markenartikler dürfen sich eine Scheibe davon abschneiden. Nach dem vorjährigen Anstieg der Shoppingaktivitäten internationaler Touristen in Österreich erwartet der Mehrwertsteuerrückvergüter Premier Tax Tree Austria eine Fortsetzung des Trends auch im laufenden Jahr.

"Basierend auf den Umsätzen des letzten Quartals 2017 und von Jänner 2018 rechnen wir mit einem Wachstum der Shoppingumsätze für das heurige Jahr", sagte der Chef der Österreich-Niederlassung des in Irland beheimateten Steuerrückvergüters, Fritz Lechner. Zuversichtlich stimmten vor allem die prognostizierten Zuwächse bei den Ankünften chinesischer Gäste zwischen Februar und April, die um knapp 25 Prozent höher ausfallen sollten als im Vergleichszeitraum 2017.

Wichtiger Maßstab

Touristen aus China seien insofern ein wichtiger Maßstab, als sie traditionell am meisten für Shopping ausgeben. An zweiter Stelle folgen Gäste aus Russland, auf Platz drei liegt die Schweiz. Allein im vergangenen Jahr haben chinesische Gäste im Durchschnitt 555 Euro für Shopping in Österreich ausgegeben, um 32 Euro mehr als im Jahr davor. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Einkaufsbetrag internationaler Shoppingtouristen in Österreich machte 2017 etwa 486 Euro aus und lag damit leicht über dem Wert aus 2016 (484 Euro).

Die Anzahl der Einkäufe von chinesischen Reisenden ist im Berichtsjahr um ein Drittel gestiegen, die Umsätze haben sich insgesamt um 49 Prozent erhöht. Uhren und Schmuck, aber auch Bekleidung, Schuhe, Koffer, Kosmetika und Milchpulver standen laut Premier Tax Free ganz oben auf der Einkaufsliste. Zunehmend würden auch regionale Lifestyleprodukte nachgefragt.

Russland holt wieder auf

Die Shoppingausgaben russischer Touristen sind nach zweijährigem Rückgang 2017 wieder gestiegen. Premier Tax Free gibt den Zuwachs mit 25 Prozent an, weist aber darauf hin, dass die durchschnittlichen Einkaufssummen im Sinken begriffen seien. Das habe auch mit der wirtschaftlichen Situation in Russland zu tun, sagte Lechner. Dennoch sei im laufenden Jahr mit einem weiteren Wachstum der Shoppingausgaben russischer Touristen in Österreich zu rechnen. (Günther Strobl, 19.2.2018)