Googles Ballone versorgen seit Monaten Puerto Rico mit Internet

Mittlerweile bekommen rund 200.000 Personen mithilfe des Project Loons Internet und Telefonie

Als Google vor einigen Jahren sein Project Loon startete, hatte man dabei vor allem die Versorgung abgelegener Regionen des Planeten mit Internet im Auge. Nun haben die Ballone des Unternehmens aber ein anderes Einsatzgebiet gefunden – und scheinen sich dabei durchaus zu bewähren.

Puerto Rico

Rund 200.000 Bewohner Puerto Ricos beziehen ihr Mobilfunkverbindung mittlerweile von Googles Ballonen, berichtet Arstechnica. Das Projekt kann dabei weite Teile des Landes sowohl mit LTE-Internet als auch Telefonie und SMS abdecken, wie Project-Loon-Entwickler Sal Candido im Rahmen der jährlichen Konferenz der American Association for the Advancement of Science (AAAS) betont.

Hintergrund

Puerto Rico leidet bis heute unter den Auswirkungen von Hurricane Maria, der im September 2017 eine Spur der Verwüstung über die Karibik-Insel gezogen hat. Neben der Versorgung mit Strom stellt es sich auch Monate später als echte Herausforderung dar, die gesamte Insel mit Mobiltelefonie – und somit in vielen Fällen auch wichtigen Informationen – zu versorgen.

project loon

Steuerung

Den Betrieb nahm das Project Loon im vergangenen November auf, als man zunächst 100.000 Puerto-Ricaner mit Internet versorgte, mittlerweile konnte man diese Zahl verdoppeln. Dabei setzt Google unter anderem auf Maschinenlernen, damit die Ballons schnell auf Winde reagieren und so dauerhaft ihre Position über der Insel halten können.

Kooperation

Zufrieden ist man dabei auch mit der Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden: Üblicherweise dauere es Monate bis man die Genehmigung erhält, einen Mobilfunkbetrieb zu starten, betont Candido. In diesem Fall konnte das Ganze – in Kooperation mit lokalen Providern – innerhalb weniger Wochen gestartet werden. Zum aktuellen Zeitpunkt kommen über Puerto Rico bis zu sieben Ballons gleichzeitig zum Einsatz, die regelmäßig ausgetauscht werden. Gestartet werden sie von einer Basis im US-Bundesstaat Nevada aus. (apo, 19.11.2018)