Switch soll Mann geholfen haben, einen Tumor frühzeitig zu erkennen

Nach starken Schmerzen beim Spielen suchte der Australier einen Arzt auf

Nintendos Hybridkonsole Switch soll einem Australier dabei geholfen haben, einen Tumor in seiner Hand rechtzeitig aufzuspüren. Dem Mann namens Chris plagten beim Spielen von "Mario Kart 8 Deluxe" immer wieder starke Schmerzen in seiner Hand. Besonders auffällig war dies, wenn der Controller vibrierte.

Die Monate vergingen

Der Mann dachte sich nichts weiter dabei und pausierte eine Weile, wie er auf Reddit schilderte. Ein paar Monate vergingen und als Freunde von dem Australier bei ihm zuhause waren, spielten sie wieder einmal gemeinsam mit der Konsole. Da kehrte der starke Schmerz zurück, was ihn nun dann doch beunruhigte.

Kurzfristige Operation

Der Mann machte sich kurzerhand einen Arzttermin aus, wo sich herausstellte, dass er einen Tumor in der Hand aufweist. Dieser ist allerdings voraussichtlich gutartig und die Wahrscheinlichkeit, dass er an Krebs leidet soll bei unter fünf Prozent liegen. Die Operation, bei der der Tumor entfernt wird, soll bereits am heutigen Montag stattfinden. (red, 19.02.2018)