28-jähriger Innviertler, der Mutter getötet haben soll, in Deutschland gefasst

Polizei konnte den Mann aus Braunau stellen

Braunau am Inn – Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Braunau im Innviertel soll seine Mutter getötet haben. Die oberösterreichische Polizei bestätigte eine entsprechende Meldung des ORF Oberösterreich am Montagvormittag. Der Verdächtige war zunächst flüchtig, wurde aber am Montagvormittag auf seiner Flucht in einem grauen Pkw mit einem Kennzeichen aus dem bayerischen Landkreis Passau auf deutschem Hoheitsgebiet von der dortigen Polizei festgenommen. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage bekannt.

Der Zugriff erfolgte kurz vor 11 Uhr – rund eine Stunde nach dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt. Das Opfer – die Frau soll Jahrgang 1954 sein – ist in einem Einfamilienhaus gegen 10 Uhr vermutlich erwürgt worden. Eine Obduktion zur genauen Todesursache dürfte noch folgen. (APA, 19.2.2018)