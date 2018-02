Erster Umbau in Wiener SPÖ: Barbara Novak neue Parteimanagerin

Der neue SPÖ-Wien-Chef und designierte Bürgermeister Michael Ludwig hat die bisherige Landesparteisekretärin Sybille Straubinger abgelöst

Wien – Michael Ludwig, neuer Chef der Wiener SPÖ und künftiger Bürgermeister, hat seine erste Personalentscheidung fixiert: Ludwig hat Gemeinderätin Barbara Novak, die seit 2015 auch Vorsitzende der SPÖ Döbling ist, als neue Parteimanagerin der Wiener SPÖ installiert. Das gab Ludwig am Montag bekannt. Er sprach von einer "sichtbaren personellen Weichenstellung" in der Partei. Der Vorstand, so berichtete er, habe der Kür Novaks einstimmig zugestimmt

Montagvormittag tagten mit Präsidium, Vorstand und Ausschuss die Gremien der Landespartei, in denen sich Ludwig seine Personalentscheidung absegnen ließ.

Novak gilt als Vertraute Ludwigs und hat sich im SPÖ-internen Flügelstreit immer zu Ludwig bekannt. Sie löst damit die bisherige Parteimanagerin Sybille Straubinger ab, deren Ablöse nach dem Ergebnis beim Landesparteitag und der Kür Ludwigs praktisch feststand. (krud, 19.2.2018)