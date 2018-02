Die lange Nacht der Unternehmen – mit dem Bus zum Traumjob

StudentInnen und AbsolventInnen der Universität Wien und der WU Wien besuchen nach einem Vorprogramm im Rathaus per Shuttle-Bus Unternehmensstandorte in den Abendstunden.

Nicht nur für Nachteulen veranstaltet Uniport, das Karriereservice der Universität Wien, in Kooperation mit dem WU ZBP Career Center am 10. April 2018 bereits zum 3. Mal ein Karriere-Event der besonderen Art. Bei der Langen Nacht der Unternehmen besuchen StudentInnen und AbsolventInnen der Universität Wien und der WU Wien nach einem Vorprogramm im Rathaus Unternehmensstandorte in den Abendstunden. Ob im Büro, in einer Produktionsstätte oder einer Filiale: 40 Unternehmen öffnen in diesem Jahr ihre Türen und machen deutlich, was sie als Arbeitgeber zu bieten haben. Welches Programm welcher Arbeitgeber vorbereitet hat, kann hier abgerufen werden: Arbeitgeberprofile.

Einfach einsteigen

Eigene Shuttle-Busse befördern alle angemeldeten StudentInnen und AbsolventInnen in sogenannten "Lines" zu den Unternehmen und sorgen so für einen bequemen Transfer. Je zwei Unternehmen bilden eine Shuttle-Line. Damit kann jede/r TeilnehmerIn bei der Langen Nacht der Unternehmen insgesamt zwei Firmenstandorte besuchen. Näheres zu den Shuttle-Lines finden Sie hier.

Gut kombiniert

Mithilfe eines Matching-Tools können die StudentInnen/AbsolventInnen herausfinden, welche der teilnehmenden Unternehmen für die jeweilige Bedürfnislage besonders interessant sind. Hier geht´s zum Matching-Tool!

Kick-off und Check-in im Wiener Rathaus

Am Nachmittag starten FirmenvertreterInnen wie auch StudentInnen/AbsolventInnen im Rathaus mit dem Networking. Die TeilnehmerInnen können sich mit spannenden UnternehmensvertreterInnen schon vorab vernetzen und Wissenswertes als Zuhörer der informativen Bühnenperformances erfahren. Im Rathaus wird auch für die anschließenden Bustouren eingecheckt.

After Event Clubbing

Nach den Unternehmensbesuchen sind alle – StudentInnen und AbsolventInnen wie auch FirmenvertreterInnen – zum Clubbing in die "Grelle Forelle" eingeladen. Dabei klingt der Abend entspannt aus und MitarbeiterInnen der Unternehmen lernen möglicherweise bereits zukünftige KollegInnen in lockerer Atmosphäre kennen. Make a night of it!