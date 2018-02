Israel fliegt nach Beschuss aus Gazastreifen Luftangriff

Armee: "Untergrundeinrichtung" im Süden Ziel

Tel Aviv/Gaza – Die israelische Luftwaffe hat nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen erneut ein Ziel in dem Küstengebiet angegriffen. Es habe sich um eine "Untergrundeinrichtung" im Süden gehandelt, teilte die Armee in der Nacht auf Montag mit. Israel hat in der Vergangenheit mehrfach Tunnel der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas nach Israel zerstört.

Bombenanschlag

Bereits in der Nacht auf Sonntag hatte Israel als Reaktion auf einen Bombenanschlag im Grenzgebiet auf israelische Soldaten 18 Einrichtungen der Hamas angegriffen. Dabei waren zwei palästinensische Jugendliche getötet worden. Bei dem Bombenanschlag waren vier israelische Soldaten verletzt worden, davon zwei schwer.

Die Angriffe in der Nacht auf Sonntag gehörten zu den schwersten seit dem Gaza-Krieg 2014. Während 50-tägiger Kämpfe wurden damals 2.250 Palästinenser und mehr als 70 Israelis getötet.

Nachdem US-Präsident Donald Trump Anfang Dezember Jerusalem einseitig als Israels Hauptstadt anerkannt hatte, war es zu Unruhen in den Palästinensergebieten gekommen. Die Lage hat sich aber wieder deutlich beruhigt. (APA, 19.2.2018)