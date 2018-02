Rassistische Fan-Rufe für Smith-Pelly "abscheulich"

Der Spieler wurde bei der Partie in Chicago von Fans rassistisch beleidigt

Chicago – Der Eishockey-Spieler Devante Smith-Pelly hat sich öffentlich zu rassistischen Fan-Rufen in der National Hockey League (NHL) geäußert. Der 25-jährige Kanadier bestätigte am Sonntag, dass er am Vortag von gegnerischen Fans mit rassistischen Äußerungen beschimpft wurde. "Es ist abscheulich. Es ist traurig, dass wir 2018 noch immer über dieselben Dinge reden", sagte Smith-Pelly.

"Man könnte meinen, dass es eine Veränderung oder einen Fortschritt geben würde. Anscheinend müssen wir jedoch weiter daran arbeiten und wir werden weiter daran arbeiten", ergänzte der NHL-Spieler einen Tag nach der 1:7-Niederlage seiner Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks. Smith-Pelly bestätigte, dass ihn die Fans mit "Basketball, Basketball, Basketball"-Rufen verspottet hatten. Er habe sofort verstanden, was damit gemeint war, da in der NHL nur wenige dunkelhäutige Spieler aktiv sind. NHL-Commissioner Gary Bettman erklärte, dass niemand "bei einem unserer Spiele solchen Beschimpfungen ausgesetzte sein sollte".

Statement on the incident at tonight's game pic.twitter.com/7o02AaLQwz — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) February 18, 2018

Die Chicago Blackhawks entschuldigten sich über Twitter bei Smith-Pelly. (APA, 19.2.2018)