Goldfavoritin Gasser Beste in der Big-Air-Quali

Die Kärntnerin schafft es mit besonderen Tricks souverän ins Big-Air-Finale nun ist Pause bis Freitag

Alpensia Pyeongchang – Die Kärntnerin Anna Gasser ist am Montag bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Big Air der Snowboarderinnen als Beste der Qualifikation souverän in das Finale eingezogen. Die 26-Jährige war im ersten "Quali-Run" mit 88,25 Punkten für einen "Cab Double Cork 900" bereits Zweite des 26-köpfigen Feldes und steigerte sich im zweiten Lauf mit einem "Cab Double Cork 1080" sogar auf 98,00 Zähler.

Die Medaillenentscheidung ist für Freitag angesetzt, die Top zwölf absolvieren den ersten der drei Finalläufe ab 1.30 Uhr MEZ.

Gasser hat sich mit 98 Punkten qualifiziert und punktete mit einem verkehrt angefahrenen "Cab Double Cork 1080", den sie bisher nur bei ihrem X-Games-Erfolg gezeigt hat.

War sie im Slopestyle in Bokwang wegen einer erwischten Windböe chancenlos, so zeigte Big-Air-Weltmeisterin Gasser am Montag auf der im Skisprungstadion errichteten Anlage Tricks auf höchstem Niveau. Im ersten Qualifikations-Lauf stand sie einen "Cab Double Cork 900", im zweiten erhöhte sie um eine halbe Drehung und ging es noch dazu "switch" an.

Gleich sechs Boarderinnen kamen auf 90 oder mehr Punkte, hinter Gasser klassierten sich die Japanerinnen Yuka Fujimori (94,25) und Reira Iwabuchi (92,75), die Kanadierin Laurie Blouin (92,25), die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (92,00) und US-Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (90,00). (APA, 19.2.2018)