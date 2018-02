Raffl gewinnt Duell mit Grabner

Philadelphia sichert mit Erfolg bei Rangers Platz in Play-off-Rängen weiter ab

New York – Das Duell der beiden Villacher Michael Raffl und Michael Grabner in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ist am Sonntag an Raffl gegangen. Der 29-Jährige gewann mit den Philadelphia Flyers bei den New York Rangers mit 7:4. Die beiden Österreicher blieben bei dem Torfestival ohne Scorerpunkt

In der Mittagspartie im Madison Square Garden sahen die Fans schon im ersten Drittel sechs Tore, für die Anhänger der Rangers gab es letztlich aber nichts zu feiern. Die "Blueshirts" fielen mit der vierten Niederlage hintereinander im Kampf um einen Play-off-Platz weiter zurück. Die Gäste aus Philadelphia sicherten dagegen mit dem sechsten Erfolg in den jüngsten sieben Spielen ihren Platz in den Play-off-Rängen weiter ab. (APA, 18.2.2018)