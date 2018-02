Siebenter Karriere-Doppel-Titel für Oswald

Zweiter Titel mit Weißrussen Mirnyi nach Moskau 2017

New York – Neben Buenos-Aires-Einzel-Sieger Dominic Thiem hat am Sonntag noch ein weiterer ÖTV-Akteur über einen Tennis-Turniersieg jubeln dürfen. Der Vorarlberger Philipp Oswald gewann mit seinem weißrussischen Partner Max Mirnyi das Doppel-Finale in New York auf Hartplatz gegen die niederländisch-neuseeländische Paarung Wesley Koolhof/Artem Sitak nach fast genau eineinhalb Stunden mit 6:4, 4:6, 10:6.

Für den 32-jährigen Oswald war es der siebente Karriere-Titel auf der Tour, der zweite mit Mirnyi nach jenem in Moskau 2017 ebenfalls auf Hartplatz. Zuvor hatte der Doppel-Ranglisten-53., der bisher elfmal in einem Endspiel stand, auch in Sao Paulo, Nizza (jeweils 2014), Rio de Janeiro (2015), Quito und Gstaad (jeweils 2017) triumphiert.

Mit Mirnyi stand Oswald diese Saison auch schon in Auckland im Finale, da hatte es gegen das bisher beste Doppel der laufenden Saison, Oliver Marach/Mate Pavic, eine knappe Niederlage gesetzt. (APA, 18.2.2018)