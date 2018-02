Alles "meta" im Berliner "Tatort" zur Berlinale: Top oder Flop?

foto: orf/ard/reiner bajo

Kommissar Robert Karow (Mark Waschke) wird der abgetrennte Finger eines jungen Mädchens zugeschickt. In einem Lagerhaus entdecken Karow und Nina Rubin (Meret Becker) die Leiche, der dieser Finger fehlt. Die Tote war eine minderjährige Prostituierte. Auf der Suche nach dem Absender des Pakets stoßen die Ermittler auf eine Filmproduktionsfirma und den Regisseur Schwarz, die gerade mit ihrem ersten Kinofilm "meta" auf der Berlinale Premiere feiern. Der Film schildert den Mord an der jungen Prostituierten Svenja Martin. Rubin und Karow sind sprachlos, denn was die Polizisten Rolf Poller und Felix Blume im Film "meta" ermitteln, passt auffällig zu ihrem aktuellen Fall. Kopiert hier der Film das Leben, oder das Leben den Film? Peter Koteas, der Autor des Films, kann dazu allerdings nichts mehr sagen: Er beging inzwischen Selbstmord.