TV- und Radiotipps für Montag, 19. Februar

Meine 92-jährige Mitbewohnerin, Vorstadtweiber, Fasten – Die Kraft der Selbstheilung, Blicke in die Seele Amerikas, Egon Schiele, Das alte Gesetz

19.40 REPORTAGE

Re: Meine 92-jährige Mitbewohnerin Sechs Studenten leben Tür an Tür mit 160 Senioren. Das Ganze ist ein Experiment der Generationen im Altenheim Humanitas in Deventer in den Niederlanden. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

Vorstadtweiber Folge 28: Hadrian will Caro, Zorica will Simon, Joachim will Milo, Georg will Maria (na ja), mit einem Wort: Es geht rund. Bis 21.10, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Fasten – Die Kraft der Selbstheilung Entbehrung, richtig gemacht: Hungerkuren können dazu führen, dass dem Körper wichtige Nahrungselemente fehlen. Wie man Mangelerscheinungen verhindert, zeigt die Dokumentation. Bis 21.05, ORF 3

21.00 TALK

Hart, aber fair: Überlastet, überfordert, zu lasch – was läuft schief bei den Gerichten? Gäste bei Frank Plasberg: Jens Gnisa (Richterbund), Julian Reichelt (Der Spiegel), Gerhart Baum (Rechtsanwalt), Gisela Friedrichsen (Gerichtsreporterin Die Welt) und Roman Reusch (AfD). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Themen: 1) Unfallvoyeure – die neue Lust am Schauen. 2) Gefährliche Pistenraupen. 3) Die vergessenen Kriegskinder der Ukraine. 4) Hilde Dalik – das neue "Vorstadtweib". Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag spezial Clarissa Stadler präsentiert eine Schwerpunktsendung anlässlich der Berlinale: 1) Wes Andersons Eröffnungsfilm, Marie Bäumer als Romy Schneider und viel österreichisches Kino. 2) #MeToo-Debatte, Baustellenchaos und aufregendes Theater. Bis 23.15, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Blicke in die Seele Amerikas Robert Franks berühmtes Fotobuch The Americans ist ein Querschnitt durch die gesamte amerikanische Gesellschaft. Diese Dokumentation zeichnet den bewegten Lebensweg des heute zurückgezogen lebenden Künstlers nach und lässt ihn selbst zu Wort kommen. Bis 23.50, Arte

23.15 DOKUMENTATION

Egon Schiele Kenner und Experten wie Elisabeth und Diethard Leopold, Jane Kallir, Gottfried Helnwein, Klaus Albrecht Schröder, Jean Clair und Tobias Natter vertiefen die Erzählstationen und Darstellungsebenen über Egon Schieles Leben, Werk und Gegenwart zwischen Wien, Paris, Neulengbach, Tulln und Krumau. Bis 0.10, ORF 2

23.50 STUMMFILM

Das alte Gesetz (D 1923, Ewald André Dupont) Assimilation der Juden im 19. Jahrhundert am Schicksal eines jungen Mannes aus einer galizischen Familie. Frühe Filmkunst. Bis 2.10, Arte