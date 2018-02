Wiens SPÖ-Chef Ludwig dürfte erste Änderungen in Partei verkünden

Am Montag tagen die Gremien der Wiener Partei, Ludwig wird wohl einen Vorschlag zur Nachfolge von Landesparteisekretärin Straubinger unterbreiten

Wien – Der neue SPÖ-Wien-Chef und designierte Bürgermeister Michael Ludwig dürfte am Montag erste Änderungen in der Zentrale der Landespartei verkünden. Landesparteisekretärin Sybille Straubinger muss wohl gehen, der oder die Neue soll gleich präsentiert werden. Ab acht Uhr tagen die Gremien der Wiener SPÖ, Ludwig will eine Zustimmung für seinen Personalvorschlag einholen. Als mögliche Nachfolger wurden zuletzt die Gemeinderäte Marcus Schober und Gerhard Spitzer kolportiert. Änderungen im Stadtregierungsteam der SPÖ im Hinblick auf die Wien-Wahl 2020 könnten Mitte März bei einer Strategieklausur fallen.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der auch Chef der Wiener FPÖ ist, lässt indes offen, ob er bei der Wahl erneut als Spitzenkandidat der Freiheitlichen antreten wird. Derzeit sei es kein Thema, "irgendwelche Zukunftsspekulationen anzustellen", sagte Strache. Die Entscheidung werde auch davon abhängen, ob es eine Chance auf den ersten freiheitlichen Bürgermeister seit Cajetan Felder gibt, der von 1868 bis 1878 Bürgermeister war. (krud, 18.2.2018)