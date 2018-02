Skispringen: Augen auf und durch mit Kuttin

Geschieht im Teambewerb kein mittleres Wunder, geht Österreichs Skispringerei erstmals seit 2002 bei Olympischen Spielen leer aus. Die Analyse des Verfalls wird wegen der WM 2019 in Seefeld eher keine personellen Konsequenzen zeitigen

Pyeongchang – Für Alexander Pointner sind die Tage von Pyeongchang vermutlich ein einziges inneres Fichtennadelschaumbad. Die österreichischen Skispringer liefern dem wegen seiner Ausbootung im April 2014 noch immer gekränkten Ex-Chefcoach nicht nur in ihren Konkurrenzen, sondern auch in quasi jedem Training Kolumnistenmunition. Vor allem Nachfolger Heinz Kuttin und dessen Team können dem Experten der Tiroler Tageszeitung längst nichts mehr recht machen. Michael Hayböcks Scheitern im zweiten Durchgang des Großschanzenbewerbes am vergangenen Samstag? Sicher doch hat die Trainermannschaft dem Oberösterreicher mit guten Ratschlägen für das Finale die Ohren derart vollgeblasen, dass er mental überfordert sein musste. Wer soll da bitte noch in den berühmten Flow kommen?

Hayböcks erster Sprung von der Großschanze und auch Stefan Krafts erster Versuch im Normalschanzenbewerb haben immerhin gezeigt, dass noch nicht alles verloren ist in diesem Winter. Der zuständige Sportdirektor Ernst Vettori, kein Mann der großen Ansagen und des wilden Dreinschlagens, ist längst nicht bereit, den Stab über sein Trainerteam zu brechen, wie es nicht nur da und dort und schon immer vernehmlicher gefordert wird.

"Ich weiß nicht, warum es uns nicht will", sagt der Olympiasieger von Albertville 1992. Und Vettori sagt auch, dass es in dieser Saison noch viel zu tun gebe, bei der Raw Air genannten, hochdotierten Sprungserie in Norwegen im März etwa. Soll heißen: Saison fertigmachen, dann analysieren, reden und was auch immer entscheiden.

Für den olympischen Teambewerb am Montag (13.30 Uhr/MEZ), für den in den letzten drei Trainingssprüngen am Sonntag zu den Fixstartern noch Kraft und Hayböck noch Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner dazukamen, kann angesichts der Stärke der Polen, Norweger und Deutschen ohnehin nur Wunderbares erhofft werden.

Im Mittelpunkt aller Überlegungen, wie der Krise beizukommen ist, steht Seefeld 2019. Als die Tiroler im Sommer 2014 den Zuschlag für die erste nordische Heim-WM seit 1999 (Ramsau) erhielten, galten die Skispringer trotz des Sinkflugs in der letzten Saison unter Pointner als die Medaillengaranten für Österreich.

Trügerische Stärke

Kraft und Hayböck versprachen, aus dem Schatten der Stars zu springen, Thomas Diethart hatte die Saison seines Lebens samt Tourneesieg hinter sich, sechs Österreicher schlossen den Gesamtweltcup unter den besten 15 ab, und die Nationenwertung war mit Abstand vor Deutschland gewonnen worden.

Unter Kuttin verengte sich das Spektrum der Spitzenspringer. Etliche, zuvorderst Morgenstern, hörten auf. Diethart verlor den Anschluss. Hayböck, vor allem aber Kraft überdeckten, dass in der Phase der Triumphe unter Pointner aus den nachrangigen Kadern kaum jemand nachrückte, ja nachrücken konnte. Trotz der Erfolge erlebte das Skispringen in Österreich keinen Nachwuchsboom.

Wirklich sichtbar wurde das Manko erst in dieser Saison, da der Doppelweltmeister, Weltcupsieger und Weltrekordler Kraft an Konstanz verlor. Hayböck und Schlierenzauer konnten wegen zu Saisonbeginn erlittener Verletzungen nicht einspringen, die Abwärtsspirale begann sich bei der Vierschanzentournee so richtig zu drehen.

Vettori lässt über die Arbeit seines Trainerteams nichts kommen. "Wir waren fleißig", sagt der 53-jährige Tiroler. Ob hinreichend innovativ, ist eine andere Frage. Kuttin, der Pointner als Stützpunktcoach und Vertrauter von Morgenstern erfolgreich zuarbeitete, wirkte zuletzt selbst ratlos. Dass etwas versäumt wurde, etwa auf dem Materialsektor, streitet der 47-jährige Kärntner ab. Dass ab und zu gute Sprünge gelingen, könnte eine Bestätigung sein. Dass er seinen Leuten die Verunsicherung nicht nehmen kann, bietet Angriffsflächen. Kraft und Hayböck, die einzigen beiden, die realistisch gesehen die nächste Saison und also auch die WM retten können, vertrauen ihm.

Für Kuttin spricht auch, dass Peter Schröcksnadel kein Freund schneller Personalwechsel ist. Der Präsident des österreichischen Skiverbands (ÖSV), dem Seefeld 2019 ein großes Anliegen ist, müsste für eine glaubwürdig mehr versprechende Alternative ans Gesparte gehen. Für Stefan Horngacher, in Polen ein Trainer-Halbgott, ist die gegenwärtige Situation in seiner sportlichen Heimat ebenso wenig verlockend wie für Alexander Stöckl, der sich in Norwegen pudelwohl fühlt, und Werner Schuster, der mit den Deutschen die Früchte jahrelanger Aufbauarbeit erntet.

Da heißt es eher Augen auf und durch mit Kuttin, auf Besserung hoffen und im schlechtesten Fall eben noch eine Saison Kolumnistenmunition liefern. (Sigi Lützow aus Pyeongchang, 19.2.2018)