Napoli bleibt mit Arbeitssieg vorne

Süditaliener weiter Tabellenführer – Juventus nach Derbysieg nur einen Punkt dahinter

Neapel/Turin – SSC Napoli hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft mit Erfolg verteidigt. Die Süditaliener mühten sich am Sonntag bei Aufsteiger SPAL Ferrara dank eines Treffers von Allan (6.) zu einem 1:0. Mit 66 Punkten liegt Napoli nach 25 Runden der Serie A weiter einen Punkt vor Juventus Turin. Für die "Alte Dame" entschied Alex Sandro das Derby gegen den FC Torino mit dem einzigen Tor (33.). Napoli und Juventus feierten damit jeweils den neunten Sieg in Serie.

Der AC Milan hat am späteren Abend einen 1:0-Erfolg gegen Sampdoria Genua erzielt. Für die Mailänder traf Giacomo Bonaventura (13.), Ricardo Rodriguez (7.) vergab kurz nach Beginn einen Elfer. Milan (41) liegt nunmehr punktegleich hinter Sampdoria auf Platz sieben. Drei Punkte dahinter rangiert Atalanta Bergamo, das zuhause ein 1:1 gegen ACF Fiorentina (Platz elf) schaffte. (APA/sda/red, 18.2.2018)