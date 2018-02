Merkel-Vertrauter Tauber tritt als Generalsekretär der CDU zurück

Schon am 26. Februar soll ein Nachfolger für den Parteimanager gefunden werden

Berlin – Der Generalsekretär der deutschen CDU, Peter Tauber, legt sein Amt nach Informationen der Agentur dpa zurück. Der 43-Jährige, der als enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel gilt, wolle seinen Rückzug am Montag bereits in den CDU-Spitzengremien verkünden, heißt es weiters. Bereits auf dem Parteitag am 26. Februar könne somit ein Nachfolger für den Parteimanager, der 2013 antrat, gefunden werden.

Als möglicher Erbe gilt Jens Spahn, dem seit Längerem Ambitionen auf höhere Weihen nachgesagt werden – und der als scharfer Kritiker der Asylpolitik Merkels gilt. Tauber selbst war jüngst längere Zeit krank und hatte nicht an den schwierigen Koalitionsverhandlungen mit der SPD teilgenommen. In der Partei wurden zuletzt angesichts des schlechten Abschneidens der CDU bei den Bundestagswahlen im Herbst Rufe nach einer Erneuerung laut. (flon, 18.2.2018)