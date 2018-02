Kanada nach 4:0 gegen Südkorea im Viertelfinale

Schweden nach Sieg über Finnland ebenfalls weiter

Gangneung – Kanadas Eishockey-Mannschaft der Männer hat sich am Sonntag mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Gastgeber Südkorea in Gruppe A einen Fixplatz im Viertelfinale im olympischen Turnier gesichert. Der Titelverteidiger erspart sich als bester Gruppenzweiter mit sieben Punkten den Weg über das Achtelfinale.

In Pool C behielt Schweden mit einem 3:1 im skandinavischen Duell gegen Finnland die Oberhand und schloss die Vorrunde makellos ab. Aus Pool B qualifizierte sich Tschechien für die Runde der letzten acht. Am Dienstag geht Finnland als Favorit gegen Korea in das Achtelfinale. Die USA bekommt es mit der Slowakei zu tun. Deutschland trifft im Nachbarschaftsduell auf die Schweiz. Das letzte Viertelfinalticket ermitteln Norwegen und Slowenien. (APA, 18.2.2018)