Gefälschte Google-Ads: Bitcoins im Wert von 50 Millionen Dollar weg

Cisco konnte ukrainische "Coinhoarder"-Gruppe enttarnen, die mit einfachen Fälschungen großen Schaden angerichtet hat

Sicherheitsforscher von IT-Konzern Cisco haben eine ukrainische Betrügerbande auffliegen lassen, die Besitzer von Kryptowährungen wie Bitcoin um rund 50 Millionen Dollar erleichtert hatten. Die Gruppe namens Coinhoarder fälschte Google-Werbeanzeigen, um Nutzer auf ihre Seiten zu locken. Statt auf das legitime "Blockchain.info" zu gelangen, sollten Nutzer auf "Blokchien.info" oder "block-clain.info" klicken.

Login-Daten gestohlen

Dort gaben die Opfer dann ihre Login-Daten an, woraufhin die Betrüger in der Lage waren, deren Wallets leerzuräumen. Insgesamt soll so ein Schaden von über 50 Millionen Dollar entstanden sein. Blockchain und Google sollen allein im Jänner 3.000 solcher Fakes aus den Google-Suchergebnissen entfernt haben.

Krypto zieht Betrüger an



Facebook hatte zuvor bereits ein Verbot von Kryptowährungs-Anzeigen eingeleitet, weil in diesem Bereich massive Betrügereien stattfinden. Cisco, das mit der ukrainischen Polizei kooperierte, will nun sogar die Wallets der Cyberkriminellen ausfindig gemacht haben. Dass bestohlene Opfer ihre Bitcoins zurückerhalten ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. (red, 18.2.2018)