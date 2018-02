Maier/Sammer nach zwei Zweierbob-Läufen Achte

Treichl/Walch an der 15. Stelle – Deutsche Walther/Poser in Führung

Pyeongchang – Benjamin Maier/Markus Sammer ist am Sonntag in Alpensia Pyeongchang ein gelungener Auftakt in den olympischen Zweierbob-Bewerb gelungen. Die Tiroler belegten nach den ersten zwei von vier Läufen Platz acht. Auf die führenden Deutschen Nico Walther/Christian Poser fehlten 0,49 Sekunden, auf deren drittplatzierte Landsmänner Johannes Lochner/Christopher Weber drei Zehntel.

Der zweite österreichische Bob mit Markus Treichl/Kilian Walch landete 0,95 Sekunden hinter Walther/Poser an der 15. Stelle. Die letzten beiden Läufe werden am Montag ab 12.15 Uhr MEZ ausgetragen.

Vor dem Rennen hatten sich Maier/Sammer bei ihrer zweiten Olympia-Teilnahme eine Platzierung unter den Top-10 vorgenommen. Dieses Ziel erscheint nun realistisch. "Wir hoffen, dass wir morgen wieder so ein gutes Gefühl haben", sagte Maier im ORF-Fernsehen. "Wir hatten noch ein, zwei kleine Fehler, aber daran werden wir arbeiten und dann noch einmal angreifen." Das Tiroler Duo hatte nach Rang neun nach dem ersten Lauf noch einen Platz gutgemacht.

Die Olympia-Debütanten Treichl/Walch hingegen fielen im zweiten Durchgang noch um zwei Ränge zurück, waren aber dennoch mit ihrer Leistung nicht unglücklich. "Wir hatten zwei nicht ganz so schlechte Läufe. Es waren zwar kleine Fehler drin und wir hätten auch schneller starten können, aber wir werden morgen noch einmal voll angreifen", versprach Treichl. (APA, 18.2.2018)

Stand nach den ersten beiden von insgesamt vier Läufen des olympischen Zweierbob-Bewerbs am Sonntag in Alpensia Pyeongchang (dritter und vierter Lauf am Montag ab 12.15 Uhr MEZ):

1. Nico Walther/Christian Poser (GER) 1:38,39 Minuten (49,27 Sekunden/49,34 Sekunden)

2. Justin Kripps/Alexander Kopacz (CAN) +0,10 Sekunden (49,10/49,39)

3. Johannes Lochner/Christopher Weber (GER) 0,19 (49,24/49,34)

4. Oskars Melbardis/Janis Strenga (LAT) 0,23 (49,08/49,54)

5. Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER) 0,29 (49,22/49,46)

6. Oskars Kibermanis/Matiss Miknis (LAT) 0,39 (49,21/49,57)

7. Bradley Hall/Joel Fearon (GBR) 0,48 (49,37/49,50)

8. Benjamin Maier/Markus Sammer (AUT) 0,49 (49,41/49,47)

9. Won Yun-jong/Seo Young-woo (KOR) 0,50 (49,50/49,39)

10. ex aequo Chris Spring/Lascelles Brown (CAN) 0,57 (49,38/49,58) und Nick Poloniato/Jesse Lumsden (CAN) 0,57 (49,48/49,48)

Weiter:

15. Markus Treichl/Kilian Walch (AUT) 0,95 (49,67/49,67)