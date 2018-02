Verdacht auf Kreuzbandriss bei Brennsteiner

Manuel Feller hat bei seinem ein Schleudertrauma an der Halswirbelsäule erlitten

Pyeongchang/Yongpyong – Bei dem im Olympia-Riesentorlauf in Yongpyong gestürzten Skirennläufer Stefan Brennsteiner besteht nach einer Erstuntersuchung im Krankenhaus in Pyeongchang Verdacht auf Riss des Kreuzbandes im rechten Knie. Eine genaue Untersuchung soll nach der Rückkehr in Innsbruck erfolgen. Dies teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Sonntag mit.

Manuel Feller hat bei seinem ein Schleudertrauma an der Halswirbelsäule erlitten und seine linke Schulter geprellt. Der Tiroler wird am Montag pausieren und intensiv physiotherapeutisch behandelt. Der Slalom steht am Donnerstag auf dem Programm. (APA; 18.2.2018)