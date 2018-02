Vanek liefert bei Canucks-Kantersieg sehenswerten Assist

Bruins in Kanada ohne Auftrag – Golden Knights schreiben NHL-Geschichte

Vancouver – Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat am Samstagabend in der National Hockey League (NHL) einen 6:1-Heimsieg mit den Vancouver Canucks über die Boston Bruins gefeiert. Der 34-jährige Steirer bereitete in der elften Minute das letztlich spielentscheidende Tor zum 2:0 durch den Schweden Daniel Sedin vor. Es war der bereits 24. Assist von Vanek, der bei 16 Toren hält, in der laufenden Saison.

That @T_Vanek26 pass is straight 🔥 pic.twitter.com/CLIZAMmtbz — Vancouver Canucks (@Canucks) February 18, 2018 Thomas Vaneks Traumpass zum 2:0.

Die New York Rangers hatten zuvor im Nachmittagsspiel eine 3:6-Niederlage in Ottawa bezogen. Auch ein Doppelpack des Kärntners Michael Grabner war zu wenig für die Gäste, die damit zum dritten Mal in Serie verloren. Grabner traf in der 17. Minute zum 1:2 und in der 56. Minute zum 3:5. Der 30-jährige Villacher hält nun bei 25 Saisontoren und ist damit klar erfolgreichster Torschütze der Rangers, die um die Play-off-Teilnahme zittern müssen.

Golden Knights historisch

Die Vegas Golden Knights egalisierten indes die nächste Bestmarke der besten Eishockey-Liga der Welt. Die neue NHL-Franchise feierte einen 6:3-Heimsieg über die Montreal Canadiens und übertraf damit als erstes Team die 80-Punkte-Marke.

Mit dem 22. Heimsieg egalisierte die Truppe aus der Glücksspiel-Metropole Las Vegas den Rekord der Hartford Whalers, die in ihrer NHL-Debütsaison 1979/80 ebenfalls 22 Erfolge vor eigenem Publikum gefeiert hatten. Dafür hatte das Vorgänger-Team der Carolina Hurricanes allerdings 40 Spiele benötigt. Die Golden Knights erreichten diese Bestmarke bereits in der 28. Heimpartie.

Samstag-Ergebnisse der NHL:

Ottawa Senators – New York Rangers (mit Grabner/2 Tore) 6:3

Vancouver Canucks (mit Vanek/1 Assist) – Boston Bruins 6:1

Buffalo Sabres – Los Angeles Kings 2:4

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 2:3 n.P.

Arizona Coyotes – Edmonton Oilers 1:0

Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens 6:3

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 3:4

Pittsburgh Penguins – Toronto Maple Leafs 5:3

Nashville Predators – Detroit Red Wings 1:3

Chicago Blackhawks – Washington Capitals 7:1

Calgary Flames – Florida Panthers 3:6