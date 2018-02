Grabner-Doppelpack für die New York Rangers

3:6 gegen die Ottawa Senators war die dritte Niederlage in Folge

Ottawa – Auch ein Doppelpack des Villachers Michael Grabner war am Samstag zu wenig für die New York Rangers. Die Rangers unterlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in Ottawa den Senators mit 3:6 und bezogen damit die dritte Niederlage hintereinander bzw. die siebente in den jüngsten neun Spielen.

Grabner traf in der 17. Minute zum 1:2 und in der 56. Minute zum 3:5. Er hält nun bei 25 Saisontoren und ist damit klar erfolgreichster Torschütze der Rangers. Dem 30-jährigen Flügelstürmer fehlen nur noch zwei Tore auf die Ausbeute in der vergangenen Saison, als er mit 27 Treffern seine an Toren bisher zweitbeste Saison hatte. In seiner besten Saison hat er 2010/11 für die New York Islanders 34 Tore erzielt. (APA; 17.2.2018)