Björgen fehlt noch ein Gold zum Allzeitrekord bei Winterspielen

37-jährige Norwegerin hält nach Sieg in der Damen-Staffel bei 13 Goldmedaillen und egalisiert Björndalens Rekord

Pyeongchang – Marit Björgen hat als Schlussläuferin der Damen-Staffel am Samstag Norwegens nächstes Skilanglauf-Gold in Pyeongchang sichergestellt. Die 37-Jährige skatete 2,0 Sekunden vor Stina Nilsson über die Linie, womit Schweden die Wiederholung des Erfolgs von Sotschi verpasste. Björgen hält nun bei 13 Medaillen (7/4/2), nur eine Goldene fehlt ihr zum Allzeit-Rekord bei Winterspielen.

Björgen setzte sich mit Nilsson im Windschatten in dem 4-x-5-km-Rennen bald nach Beginn des Schlussabschnitts von der Russin Anna Netschajewskaja ab. Die unter olympischer Flagge antretenden Athletinnen aus Russland hatten von Beginn an die Spitze gebildet. Im Finish holte Björgen gleich nach dem letzten, steilen Anstieg in der Abfahrt einen kleinen Vorsprung heraus. Das reichte, Nilsson kam als stärkere Sprinterin nicht mehr heran. Für die Russinnen gab es Bronze (+43,3) vor Finnland (1:02,6).

Björgen hält nun wie Biathlet Ole Einar Björndalen (8/4/1) bei 13 Medaillen und könnte ihren Landsmann mit einer weiteren Goldmedaille an der Spitze der ewigen Bestenliste ablösen. Sie hätte dann eine Bronzemedaille mehr als der nicht für Südkorea nominierte Biathlon-Star. Björgen war auch 2010 beim bisher letzten Norge-Triumph Mitglied des Sieger-Quartetts gewesen. (APA, 17.2.2018)

Langlauf, Damen-Staffel 4 x 5 km:

1. Norwegen (Ingvild Flugstad Östberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Björgen) 51:24,3 Min

2. Schweden (Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Stina Nilsson) +2,0 Sek.

3. OA Russland (Natalia Neprjajewa, Julia Belorukowa, Anastassija Sedowa, Anna Netschajewskaja) 43,3



Weiter: 4. Finnland 1:02,6 Min. – 5. USA 1:20,5 – 6. Deutschland 1:49,4 – 7. Schweiz +1:51,5 – 8. Slowenien +2:31,4 – 9. Italien +2:57,7 – 10. Polen +3:06,6