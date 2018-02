Japaner Hanyu holt tausendstes Winter-Gold

23-Jähriger Eiskunstläufer holte vor Landsmann Uno erstes Gold in Pyeongchang für Japan – Fernandez mit Spaniens in der Geschichte vierter Medaille

Pyeongchang – Die am Samstag vergebene 1.000 Goldmedaille in der Geschichte Olympischer Winterspiele ist nicht nur wegen dieses Jubiläums eine historische gewesen. Yuzuru Hanyu holte sich am Samstag den Titel im Eiskunstlauf der Herren und wiederholte damit seinen Triumph von Sotschi 2014. Zweimal Gold in diesem Bewerb en suite hatte zuletzt der US-Amerikaner Dick Button 1948 und 1952 geschafft.

Hanyu hatte sich im November beim Grand Prix in Japan beim Versuch eines Vierfach-Lutz verletzt und ist erst nun in Südkorea in die Szene zurückgekehrt. Auf eine Teilnahme am vergangenen Wochenende im Teambewerb verzichtete er aber. Seine Olympia-Kür in Gangneun wies zwar Fehler auf, doch sein Vorsprung aus dem Kurzprogramm reichte doch klar. Der 23-Jährige gewann mit 317,85 Punkten noch deutlich.

Sein Landsmann Shoma Uno fixierte mit seiner Bewertung von 306,90 Zählern einen japanischen Doppelsieg, Bronze ging mit 305,24 Punkten an den spanischen Serien-Europameister und Ex-Weltmeister Javier Fernandez. Er sorgte bei seinen letzten Spielen für die schon zweite Medaille für Spanien bei diesen Spielen nach jenem von Regino Hernandez im Snowboard Cross. Damit wurde die Medaillen-Ausbeute der Iberer in der Geschichte von Winter-Olympia innerhalb von zwei Tagen verdoppelt.

Die weitaus beste Kür im Feld zauberte Nathan Chen auf das Eis. Der US-Amerikaner wurde mit 215,08 Punkten um knapp neun Zähler besser als Hanyu bewertet. Chen war als Co-Favorit in die Konkurrenz gegangen, hatte aber sein Kurzprogramm total verpatzt und war da am Freitag nur 17. geworden. Hanyu, Schützling von des 56-jährigen Ex-Weltmeisters Brian Orser, sicherte Japan im 49. Bewerb dieser Spiele die erste Goldmedaille, Uno das fünfte Silber. (APA