SPÖ will Tiroler ORF-Chef über FPÖ-Wahlreportage im Stiftungsrat befragen

Lederer zu FPÖ-Angriffen: ORF-Stiftungsrat müsse "Schutzschild sein gegen Übergriffe auf Redakteure und den ORF"

"Wien – Der Monolog eines 86-jährigen Tirolers über "Zucht und Ordnung" in der Hitlerjugend und "stinkerte Juden" in Tirol heute wird die ORF-Gremien beschäftigen. ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ) beantragt, den Tiroler ORF-Landesdirektor Helmut Krieghofer im März vors oberste ORF-Gremium zu laden.

"Wie kann man so ein antisemitisches Unikum ohne Kommentierung auf Sendung gehen lassen?", fragt Lederer im Gespräch mit dem STANDARD. Der 86-Jährige schwadroniert bei einer FPÖ-Wahlveranstaltung vor deren Tiroler Spitzenkandidat Markus Abwerzger – dessen Reaktion ("Das soll man nicht sagen!") zeigte der Beitrag in Tirol heute aber nicht.



Der bürgerliche ORF-Landesdirektor soll diese "Katastrophe" erklären. Solche Fehler seien einzugestehen und richtigzustellen, sagt Lederer. Die Reaktionen der FPÖ – von der "Zwangsgebühren"-Kampagne bis zum Vorwurf der Lüge – stünden aber in keinem Verhältnis. Der Stiftungsrat müsse "Schutzschild sein gegen Übergriffe auf Redakteure und den ORF".

Das Thema wird wohl auch den ORF-Publikumsrat Anfang März beschäftigen.



Kommunikationsberater Lederer sitzt auf einem Regierungsmandat im ORF-Stiftungsrat, das – wie vier weitere Regierungsmandate im Stiftungsrat – in den nächsten Tagen an die FPÖ geht. Lederer dürfte erst im Mai auf einem SPÖ-Parteimandat in den Stiftungsrat zurückkehren. Vorerst behält es Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher – er ist derzeit noch Vorsitzender des Gremiums, bis es sich im Mai komplett neu konstituiert. (fid, 17.2.2018)