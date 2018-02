Morgen-Update für Sonntag, den 18.2.2018: Kosovo, Neue Grüne, Olympia 2018, GIS und Helene Fischer

Guten Morgen! Hier der Nachrichtenüberblick für Ihr Sonntagsfrühstück

[International] Zehn Jahre Unabhängigkeit des Kosovo: Wenigstens einen Tag lang feiern

[Inland] "Neue Grüne" suchen ihre Themen – und einen Zugang zu ihren Wählern

Neos-Vizechefin zum Frauenvolksbegehren: "Mit diesen Utopien schaden Sie der Sache"

[Sport] Psychiater Reinhard Haller über Missbrauch im Skisport: "Rache nur mit Augenmaß"

[Olympia] Die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang im Liveticker

[Kultur] Helene Fischer in der Wiener Stadthalle: Ein Traum mit Termin

[Etat] GIS, Lügen und Steigbügelhalter: Der ORF in Türkis-Blau

[Wetter] Am Sonntag schneit es am Vormittag in den östlichen Nordalpen sowie ganz im Süden noch ein wenig. Ab Mittag ist es aber auch hier meist trocken, doch die Wolken lockern generell nur zögerlich auf. -1 bis +5 Grad

[Zum Tag] Heute vor 12 Jahren spielten die Rolling Stones auf ihrer "A Bigger Bang"-Tour das bisher größte Konzert aller Zeiten. Und zwar an der Copacabana in Rio de Janeiro vor rund 1,2 Millionen Menschen.