Die Depperten-Pyramide

Es gibt einen Streit, ob Bitcoin an sich ein Pyramidenspiel ist

In grauer, grauer Vorzeit gab es einmal unter Wiener Studenten aus gutem Haus das "Pilotenspiel": Du zahlst einen Betrag ein und wirbst weitere Einzahler, und du kriegst auch am Anfang einen Gewinn heraus, und dann zahlst du mehr ein, und dann ist dein ganzes Geld weg.

Heißt auch Schneeballsystem oder Pyramidenspiel oder – in den USA – Ponzi scheme und ist immer ein Betrug. Es werden ungewöhnliche Renditen versprochen, wenn du dein Geld diesen Magiern zum Anlegen in die Hand gibst, und tatsächlich kriegt man am Anfang etwas, aber das stammt nicht aus Veranlagungsgewinnen, sondern aus dem, was die hinter dir (die zum Teil von dir geworben wurden) eingezahlt haben. Wenn genug da ist, hauen die Spielmacher ab. Der IOS-Investmentfonds von Bernie Cornfeld, mit dem vor Jahrzehnten viele betuchte Österreicher ihr (Schwarz-)Geld verloren haben, war so ein Pyramidenspiel und vor ein paar Jahren der Trick von Bernie Madoff, der auch hierzulande Opfer forderte (und 100 Jahre sitzt) – und jetzt halt die Bitcoinmasche von ein paar Österreichern. Es gibt ja einen Streit, ob Bitcoin an sich ein Pyramidenspiel ist. Aber bei dem gegenständlichen Fall stand offensichtlich die Betrugsabsicht von vornherein im Vordergrund.

Es sollen ja Leute mit so etwas reich geworden sein. Aber nicht Leute wie du und ich. Im Leben nicht. Die sind nur dazu da, die Rolle der Depperten zu übernehmen. (Hans Rauscher, 16.2.2018)