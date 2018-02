TV- und Radiotipps für Sonntag, 18. Februar

Marcel Prawy – Die wahre Freude erleben, Blood Diamond, Es geschah am hellichten Tag, Im Zentrum: Daheim oder Heim – Wer zahlt die Pflege?, Alive Inside – Musik gegen Alzheimer

10.00 TODESTAG

Marcel Prawy – Die wahre Freude erleben Im Februar 2003 verstarb Marcel Prawy im 92. Lebensjahr. Christoph Wagner-Trenkwitz und Heidelinde Rudy lassen in ihrem Film aus dem Jahr 2011 den "Opernführer der Nation" wieder auferstehen. Bis 10.45, ORF 2

11.05 DISKUSSION

Diskussion der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Tirol Eine Woche vor der Landtagswahl diskutieren die Spitzenkandidaten der Parteien – ohne die Liste Fritz – live im ORF Tirol. Bis 12.30, ORF 2

12.30 MAGAZIN

Hohes Haus Themen bei Patricia Pawlicki sind: 1) Die Liederbuchaffäre der Burschenschaft Germania. Dazu im Studio ist Walter Rosenkranz, Klubobmann der FPÖ. 2) Das Frauenvolksbegehren und das Volksbegehren "Don't Smoke". 3) Auswirkungen der neuen Ärzteausbildung. Bis 13.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Orientierung 1) Verzicht als Gewinn: Die Fastenzeit als "neuer Lebensraum". 2) Moskau trifft Rom: Hochrangiger Ökumenegipfel in Wien. 3) Monate ohne Arbeit: Wege aus der Langzeitarbeitslosigkeit. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Spezial Menschen mit Migrationshintergrund erzählen von der Gastfreundschaft in ihren Herkunftsländern. Bis 14.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis 1) Metropolenreport Marrakesch. 2) Istanbuler Cartoonisten als Gerichtszeichner. 3) Hicham Benohoud. 4) Rapper Signmark. 5) Europäisches Kulturerbejahr 2018. 6) Madame d'Ora. Bis 17.30, Arte

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Relativ eigenständig Christin Veith hat einen speziellen Film über das Bildungssystem gemacht: Schülerinnen und Schüler zweier Schulen filmten sich mit kleinen Kameras selbst. Um 21.35 Uhr folgt der Film Welcome to the Machine von Filmemacher und DJ Andreas Steinkogler, der bei verschiedenen Musikfestivals drehte. Bis 23.35, Okto

20.15 DIAMANTEN

Blood Diamond (USA 2006, Edward Zwick) Leonardo DiCaprio muss sich als Diamantenhändler in Sierra Leone mit Kindersoldaten, korrupten Politikern und anderen Grausamkeiten herumschlagen. Dabei lernt er, dass Geld allein nicht glücklich macht. Grundsolides Actiondrama. Bis 23.25, RTL 2

lifeandays

20.15 KRIMIKLASSIKER

Es geschah am hellichten Tag (BRD/CH 1958, Ladislao Vajda) Ein Polizeibeamter (Heinz Rühmann) stellt einem Kindermörder mithilfe einer jungen Frau und ihrer Tochter eine Falle. Atmosphärisch und psychologisch raffinierter Krimi nach einem Originaldrehbuch von Friedrich Dürrenmatt, das dieser aus seinem Roman Das Versprechen entwickelte. Gert Fröbe, Michel Simon, Ewald Balser. Bis 21.50, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Daheim oder Heim – Wer zahlt die Pflege? Bei Tarek Leitner diskutieren: Hans Niessl (Landeshauptmann Burgenland, SPÖ), Gerald Loacker (Sozialsprecher Neos), Andrea Kdolsky (Gesundheitsexpertin), Michael Landau (Präsident Caritas Österreich) und Bernd Marin (Sozialwissenschafter). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Alive Inside – Musik gegen Alzheimer Über die Kraft der Musik: Regisseur Michael Rossato-Bennet begleitete drei Jahre lang Dan Cohen, den Gründer der Organisation Music & Memory, bei seiner Arbeit mit demenzkranken Menschen. Die Produktion zeigt nicht nur auf, wie kranke Menschen durch die Kraft der Musik wieder Lebensfreude empfinden und erneut Sinn in ihrem Leben entdecken, sondern beleuchtet auch das große Potenzial von personalisierter Musik bei der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz. Bis 0.20, ORF 2

movieclips film festivals & indie films

23.30 BEGEGNUNG

Durch die Nacht mit ... Dave Stewart und Vanessa Amorosi Dave Stewart (65) ist einer der erfolgreichsten Musiker und Musikproduzenten weltweit. Er trifft die australische Sängerin Vanessa Amorosi (34), die ihre internationale Popkarriere beendete, um sich ihrer Leidenschaft, dem Gospel, hinzugeben. Bis 0.20, Arte