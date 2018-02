TV- und Radiotipps für Samstag, 17. Februar

Gotthard (1+2), Bürgeranwalt, Michael Niavarani: Das perfekte Desaster-Dinner, Superhelden, Stalingrad – Bis zum letzten Mann, Und nebenbei das große Glück

14.50 TUNNELBLICK

Gotthard (1+2) (CH 2016, Urs Egger) 1873 beginnen die Bauarbeiten für den Eisenbahntunnel durch den Gotthard. Das 15 Kilometer lange Monster sollte am Ende dutzende Leute verschlingen. In insgesamt drei Stunden packen Regisseur Urs Egger und Drehbuchautor Stefan Dähnert neben der Geschichte des Baus, bei dem fast 200 Menschen starben, auch noch eine Dreiecksliebesgeschichte zwischen der Schweizer Fuhrmannstochter Anna (Miriam Stein), dem italienischen Gastarbeiter Tommaso (Pasquale Aleardi) und dem deutschen Ingenieur Max (Maxim Mehmet). Bis 17.50, 3sat

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Die schwerverletzte Synchronschwimmerin – wann kommt Schadenersatz aus Aserbaidschan? Vor bald drei Jahren wurde Vanessa Sahinovic vor einem Wettkampf in Baku von einem Busfahrer angefahren. Seither ist die junge Frau querschnittgelähmt. 2) Verhängnisvolle Diagnose – wurde eine schwere Lungenentzündung übersehen? Bis 18.15, ORF 2

20.15 BÜHNENSTÜCK

Michael Niavarani: Das perfekte Desaster-Dinner Für ein Ehepaar kommt es zu einem turbulenten Wochenende, denn: Wie erklärt man(n) der Ehefrau, dass man mit der Geliebten Geburtstag feiert, während die Frau zu ihrer Mutter fährt? Mit Michael Niavarani. Bis 23.00, Servus TV

20.15 HEROISCH

Superhelden (1-3) Teil eins der neuen Reihe beschäftigt sich mit Odysseus, Homers mythologischem Helden. Der Dichter schrieb sein Epos zu Beginn der großen griechischen Kolonisation im 8. Jahrhundert vor Christus nieder. Danach um 21.05 Uhr geht es um Beowulf – eines der bedeutendsten und einflussreichsten Werke der englischen Literatur rund um Heldenmut und Monster. Den Anschluss um 22.00 Uhr macht Parzival. In Wolfram von Eschenbachs Epos wuchs der Titelheld ohne Kenntnis seiner adeligen Abstammung in der Wildnis auf. Bis 22.50, Arte

22.35 KRIEGSDRAMA

Stalingrad – Bis zum letzten Mann (D 1993, Joseph Vilsmaier) Ostfront, Winter 1942. Die 6. Armee ist mit 600.000 Mann in der zerbombten Stadt Stalingrad von der Roten Armee eingekesselt worden. Die Temperaturen sinken zeitweise bis auf minus 50 Grad. Monatelang wird erbittert gekämpft, das Resultat sind zigtausende Tote auf beiden Seiten und eine deutsche Armee, die in Gefangenschaft gerät. Vilsmaier führt das unvorstellbare Grauen eines Krieges plastisch vor Augen. Der Kampf um die Stadt an der Wolga kostete fast 1,5 Millionen Menschen das Leben. Bereits um 20.15 Uhr rollt die Doku Stalingrad – Wende an der Wolga die blutigste Entscheidungsschlacht in dem von Hitler entfesselten Vernichtungskrieg auf. Und um 21.45 Uhr geht es in Hitlers Krieger: Paulus – Der Gefangene um Feldmarschall Paulus, der 1943 in Stalingrad kapitulierte und sich in die Gefangenschaft der Roten Armee begab. Bis 0.50, ORF 3

0.20 SOPHIE MARCEAU

Und nebenbei das große Glück (Un bonheur n'arrive jamais seul, F 2012, James Huth) Sacha (Gad Elmaleh) und Charlotte (Sophie Marceau) bewegen sich in gegensätzlichen Welten. Er ist Musiker in Paris und hat eine Affäre nach der anderen. Sie ist Mutter dreier Kinder und lebt getrennt von ihrem gut verdienenden Managerehemann. Als sich die beiden kennenlernen, weiß Charlotte anscheinend sofort, dass es ernst ist. Sacha braucht länger, um es zu erkennen. Keine neue Idee für eine Filmromanze, aber schöne Bilder aus Paris und New York. Bis 2.00, MDR