Elon Musks Tesla im All könnte irgendwann mit der Erde kollidieren

Forscher errechneten Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes in den nächsten Millionen Jahren

Toronto – Elon Musk hat es nun mit seiner beispiellosen Werbeaktion für seine Elektrofahrzeugfirma Tesla sogar auf die offizielle Nasa-Liste der Objekte in unserem Sonnensystem geschafft. Als sein Raumfahrtunternehmen Space X vor fast zwei Wochen erstmals eine Falcon-Heavy-Rakete ins All schoss, befand sich als gigantischer PR-Gag ein Tesla-Roadster mit an Bord, der von einem Dummy-Astronauten "gesteuert" wird.

Die Space-X-Experten wählten für den Roadster eine Route, die ihn tief ins Sonnensystem bringt: Der Tesla wird auf einer elliptischen Bahn um die Sonne fliegen, dabei fast den Asteroidengürtel erreichen und sich auch immer wieder den Bahnen von Erde, Mars und Venus nähern.

Nächste Annäherung 2091

Bisher war unklar, wie groß die Wahrscheinlichkeit für einen Zusammenstoß mit einem dieser Himmelskörper ist. Forscher um Hanno Rein (Uni Toronto) haben nun in einem am Preprint-Server Arxiv publizierten Artikel Hochrechnungen angestellt: Die nächste nahe Begegnung mit der Erde steht 2091 an. Das Kollisionsrisiko beträgt in der nächsten Million Jahre sechs Prozent, danach insgesamt rund 50 Prozent. (red, 16.2.2018)