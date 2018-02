Bologna: Zusammenstöße zwischen Linksextremisten und Polizei

Fünf Verletzte bei Platzräumung

Rom – Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern linksradikaler Parteien und der Polizei in Bologna sind am Freitagnachmittag vier Studenten und ein Polizist verletzt worden. Die Zusammenstöße ereigneten sich auf einem zentralen Platz in Bologna. Die Linksaktivisten demonstrierten gegen eine am Freitagabend geplante Wahlveranstaltung der rechtsradikalen Partei Forza Nuova.

Geplant war für Freitagabend eine Ansprache des Forza Nuova-Chefs Roberto Fiore. Die Linksaktivisten organisierten ein Sit In gegen Forza Nuova, für die sie keine Genehmigung von der Polizei erhalten hatten. Die Polizei zwang die Linksaktivisten, den Platz zu räumen, dabei kam es zu Auseinandersetzungen. Einige Studenten wurden mit Knüppelschlägen verletzt. (APA, 16.2.2018)