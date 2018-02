Google und Facebook bedrohen unsere Gesellschaft

Die EU verwendet eine andere Definition von Monopolmacht als die USA. Während die Justiz in den USA sich in erster Linie auf durch Übernahmen geschaffene Monopole konzentriert, verbietet EU-Recht den Missbrauch von Marktmacht unabhängig davon, wie diese erreicht wurde. Europa hat außerdem sehr viel stärkere Gesetze zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre.

Die Internetmonopole haben weder den Willen noch die Neigung, die Gesellschaft vor den Folgen ihres Handelns zu schützen. Dies macht sie zu einer öffentlichen Bedrohung, und es liegt in der Verantwortung der Regulierungsbehörden, die Gesellschaft vor ihnen zu schützen. In den USA sind die Behörden nicht stark genug, um sich dem politischen Einfluss der Monopole zu widersetzen. Die EU ist diesbezüglich besser aufgestellt, denn sie hat keine eigenen Plattformgiganten.

Die Plattformbesitzer betrachten sich selbst als Herren des Universums, doch tatsächlich befinden sie sich in einem Kampf um die Verteidigung ihrer Dominanz – etwa in den neuen Wachstumsbereichen, die durch die künstliche Intelligenz eröffnet werden, wie fahrerlose Autos.

Es gibt zudem ein wachsendes Bewusstsein einer Verbindung zwischen der Dominanz der Plattformen und steigender Ungleichheit. Die Konzentration des Aktienbesitzes in den Händen einiger weniger spielt dabei eine gewisse Rolle, doch noch wichtiger ist die Sonderstellung der Konzerne. Sie haben Monopolmacht, während sie gleichzeitig miteinander konkurrieren. Nur sie selbst sind groß genug, Start-up-Firmen zu schlucken, die sich zu Wettbewerbern entwickeln könnten, und nur sie verfügen über die Ressourcen, um in das Gebiet des jeweils anderen einzudringen.

Am Horizont zeichnet sich eine sogar noch bedrohlichere Aussicht ab: ein Bündnis zwischen Diktaturen und großen, datenreichen IT-Monopolen, das die noch in den Kinderschuhen steckenden privaten Überwachungssysteme mit den bereits weit entwickelten staatlichen Systemen zusammenführt. Dies könnte zu einem Netz totalitärer Kontrolle führen, wie es sich nicht einmal George Orwell hätte vorstellen können.

Dabei ähneln sie Glücksspielanbietern. Casinos haben Techniken entwickelt, um ihre Kunden so weit abhängig zu machen, dass sie ihr gesamtes Geld verspielen – auch Geld, das ihnen nicht gehört. Etwas Ähnliches – und potenziell Unumkehrbares – geschieht mit der Aufmerksamkeit der Menschen. Dies ist keine Frage bloßer Ablenkung oder Sucht; soziale Medien verleiten die Menschen dazu, ihre Autonomie aufzugeben. Und die Macht über die Aufmerksamkeit konzentriert sich in den Händen einiger weniger Konzerne.

Da Internetplattformen Netzwerke sind, erzielen sie steigende Grenzerträge. Das erklärt ihr phänomenales Wachstum. Der Netzwerkeffekt ist jedoch auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten. Facebook hat achteinhalb Jahre gebraucht, um eine Milliarde Nutzer zu erreichen, und halb so lange für die zweite Milliarde. Bleibt es bei diesem Tempo, hat Facebook in weniger als drei Jahren niemanden mehr, den es noch als Nutzer gewinnen kann.

Wir stehen an einem schmerzhaften Moment der Weltgeschichte. Die offenen Gesellschaften sind in der Krise, Diktaturen und Mafiastaaten – verkörpert etwa durch Wladimir Putins Russland – steigen auf. In den USA würde Präsident Donald Trump gern seinen eigenen, mafiaartigen Staat einrichten, aber kann es nicht, weil die Verfassung, andere Institutionen und eine lebensstarke Zivilgesellschaft dies nicht zulassen werden.

George Soros ist Chairman von Soros Fund Management und den Open Society Foundations sowie der Autor von "The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival?".