Luxus für Heynckes: Alle außer Neuer fit

Thiago-Comeback gegen Wolfsburg erwartet – BVB-Trainer Stöger: "Auf richtigem Weg" – Erstes Montagsspiel zwischen Frankfurt und Leipzig sorgt für Protest

München – Nach einer Grippe ist FC-Bayern-Trainer Jupp Heynckes wieder zurück auf der Bank des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg waren auch alle Feldspieler fit. "Ich glaube, das hat in den letzten fünf Jahren hier nicht stattgefunden", sagte der 72-Jährige. Nur der verletzte Manuel Neuer und der gesperrte Arturo Vidal fehlen am Samstag beim nächsten Schritt zum Titel.

"Auf der einen Seite ist es ein Luxusproblem, alle Spieler zur Verfügung zu haben. Auf der anderen Seite liegt es am Geschick des Trainers, das zu moderieren", sagte Heynckes am Freitag. Auch gegen den VfL kann der Trainer nicht alle Profis für den 18-Mann-Kader nominieren. Es könne jeden treffen, sagte Heynckes. Auf der Linksverteidiger-Position hatte David Alaba seinen Stammplatz in den vergangenen Wochen sicher.

"Im Groben" stehe auch schon die Elf, die am Dienstag gegen Besiktas Istanbul den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League legen soll. Allzu viele Kandidaten dürfte der Trainer im Liga-Duell mit den schwächelnden Niedersachsen für die Königsklasse also nicht mehr casten. "Wenn man solch einen Kader wie wir hat, mit fast nur Nationalspielern, dann muss ein Trainer berücksichtigen, dass alle Spieler am Wettkampf partizipieren möchten. Das werde ich tun", sagte Heynckes.

Am Samstag mit von der Partie ist Thiago, der Ende November beim Auswärtsspiel in Anderlecht einen Muskelteilriss im Oberschenkel erlitten hatte. Heynckes lässt den Mittelfeldspieler in Wolfsburg sogar in der Startelf ran. "Er hat über zwei Wochen am Mannschaftstraining teilgenommen", sagte der Trainer-Routinier.

Heynckes selbst leitete am Donnerstag erstmals nach dem Infekt das Training wieder. Der 72-Jährige war beim Sieg gegen den FC Schalke 04 und in den folgenden Einheiten von Assistent Peter Hermann vertreten worden. "Insgesamt hat das zur Genesung beigetragen, dass das ganz gut funktioniert hat", sagte Heynckes – und überraschte mit einem Geständnis. "Ich bin am Samstag so um Viertel nach vier ins Bett gegangen und um kurz nach sieben aufgewacht. Da lief das Spiel FC Bayern gegen Schalke schon 35 Minuten. Da hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen."

Borussia Dortmund hat wegen des Europa-League-Spiels am Donnerstag gegen Atalanta Bergamo einen Tag länger Pause. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger tritt am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach an. "Es ist noch nicht lange her, da sind die Gladbacher noch zu recht sehr gelobt worden. Ich sehe nicht, dass sie ein Problem haben, sondern über was für ein Potenzial sie verfügen", sagte Stöger. "Ich sehe uns auf dem richtigen Weg. Das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen können. Vor allem wenn man sieht, wie schwer wir für Siege arbeiten müssen."

Überhaupt erst am Montagabend an der Reihe sind mit RasenBallsport Leipzig die zweiten Europacup-Fighter dieser Woche. Im Stadion von Eintracht Frankfurt droht allerdings eine gespenstische Stimmung, hat doch die Fankurve der Frankfurter angekündigt, ihre Mannschaft nicht anzufeuern. Der Grund für diesen Widerstand ist einzig und allein die Anstoßzeit. Dieses Thema wird mittlerweile so heiß diskutiert, dass einige Vereine schon wieder über die langfristige Abschaffung dieser Spielplan-Reform nachdenken, bevor das erste Montagsspiel überhaupt angepfiffen wird. (APA; 16.2.2018)