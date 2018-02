ORF-Redakteure wollen Hillinger als Daytime-Chef

Von "Daheim in Österreich"-Erfinder Brunhofer abgesägter "Heute Leben"-Chef soll Chronikmagazine leiten

Wien – Wer soll die von ORF-Manager Roland Brunhofer 2017 zusammengelegten chronikalen Tagessendungen in ORF 2 führen – von "Guten Morgen Österreich" bis "Daheim in Österreich" im Vorabend? Die TV-Redakteure des ORF fanden darauf am Freitag eine originelle Antwort: Sie stimmten mit deutlicher Mehrheit für Christian Hillinger. Der leitete "Heute leben", das Brunhofer 2017 durch "Daheim" ersetzte.

Hillinger soll am Freitag bei der Abstimmung unter den TV-Redakteuren rund 45 Prozent der Stimmen erhalten haben, in absoluten Zahlen: 27. 16 Stimmen erhielt Astrid Spielberger. Das Votum der Redakteure ist bindet den ORF-Generaldirektor nicht bei der Entscheidung, er muss die Redakteursvertreter nur anhören. Als Favorit für die Daytime-Leitung wird intern Klaus-Peter Fröhlich gehandelt, der die Tageschroniksendungen derzeit interimistisch leitet.



Unter den Bewerbern für die Daytime soll sich auch Edwin Möser ("Heute konkret") finden, kolportiert werden zudem Barbara Herbst ("Guten Morgen Österreich"), Günther Löffelmann und Kawus Nikou, Chef vom Dienst bei "Guten Morgen Österreich".

Der Job könnte nicht allzu rasch besetzt werden: Am Freitag hieß es auf dem Küniglberg, Roland Brunhofer sei gerade als Sendungschef um zwei Monate verlängert worden. (red, 16.2.2018)