Antonio Fian: Mu

Das Strandbad in Klagenfurt

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Februarabend 2018 bei dichtem Schneefall, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security". Sie werfen Kieselsteine ins Wasser. Pause.)

DER ZWEITE: Echt Schikane, doss mia heit miassn Dienst mochn. Geht eh kana auße bei so an Wetta.

DER ERSTE: Eh nit.

DER ZWEITE: Kennt i schen daham sein bei da Burgi und bein Jesaja.

DER ERSTE: Wead wohl schon schlofn, Jesaja, oda?

DER ZWEITE: Muass nit sein. Is oft long woch letzte Zeit. Kriagt Zähn, man i.

DER ERSTE: Echt?

(Pause. Kieselsteine.)

DER ERSTE: Tuat a na reden aa schon?

DER ZWEITE: Gach amol sogt mu.

DER ERSTE: Mu?

DER ZWEITE: Mu.

DER ERSTE: Sunst nix?

DER ZWEITE: Lei mu. Mu mu. Mumumumu.

(Lange Pause. Kieselsteine.)

DER ZWEITE: I war froh, wonn bold sogn tat ma.

DER ERSTE: Ma?

DER ZWEITE (nickt): Burgi, waßt. Woatet ollweil, doss sogt ma. Ma ma, vastehst?

DER ERSTE: Oba sogt lei mu?

DER ZWEITE (nickt): Mu mu mu. Burgi ollweil: Ma ma ma. Oba er: Mu. Komisch, oda?

DER ERSTE: Wead wohl wissn, warum.

(Vorhang)

(Antonio Fia, 16.2.2018)