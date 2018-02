Es wurde niemand verletzt

Unterach – Wegen eines Vorfalls mit einer Waffe ist am Freitagnachmittag in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) das Sondereinsatzkommando Cobra ausgerückt und ein Mann festgenommen worden. Details waren vorerst nicht bekannt, der Verdächtige dürfte aber in einem Mehrparteienhaus mit einer Waffe hantiert haben. Verletzt wurde laut oberösterreichischer Polizei niemand. (APA, 16.2.2018)